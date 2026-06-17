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Kissin’ Dynamite kündigen finales Album mit Hannes Braun an

Kissin’ Dynamite
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Foto: Holger Fichtner. All rights reserved.
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Bevor sich Hannes Braun von der Bühne verabschiedet, hauen Kissin’ Dynamite noch ein letztes Werk mit dem Sänger raus.
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Kissin’ Dynamite hatten im August 2025 schon angekündigt, dass sich Frontmann Hannes Braun aus der Live-Besetzung der Gruppe zurückziehen wird. Der Sänger und Produzent will sich die Strapazen von Konzertreisen nicht länger antun. Diesen Herbst stehen noch drei letzte Shows mit dem Blondschopf an — in Neu-Ulm, Hamburg und Köln (Tickets gibt’s hier). Doch damit nicht genug: Die Schwaben schenken den Fans sogar noch ein finales Studioalbum mit Hannes am Mikrofon.

Für die Fans

Der mittlerweile neunte Longplayer des Quintetts heißt wie Band selbst — KISSIN’ DYNAMITE — und erscheint am 18. September 2026. „Das neue Album entstand auf Wunsch vieler Fans, die sich ein letztes Studiowerk mit Hannes Braun als Sänger gewünscht hatten“, lässt die Formation mitteilen. „Neben sechs brandneuen Songs enthält KISSIN’ DYNAMITE auch sieben neu eingespielte Klassiker aus den ersten beiden Alben, die man nun endlich auch im aktuellen Sound-Gewand hören kann und — im Gegensatz zu damals — mit der erwachsenen Stimme des charismatischen Fronters.“

Hannes Braun feiert seinen Mikrofonabschied standesgemäß mit einigen namhaften Gästen. So mischen auf der Platte die „langjährigen Weggefährten“ Saltatio Mortis, Amaranthe, Primal Fear, Anna Brunner (League Of Distortion/Exit Eden) sowie Sam Totman (Dragonforce) mit. Inhaltlich geht es in Tracks wie ‘I Salute You’, ‘The Good In Goodbye’ oder ‘I’ll Be’ um Themen wie Abschied, Neuanfang, den Wandel der Band sowie die Verbindung zu ihren Fans. Der Vorverkauf läuft bereits: HIER könnt ihr das neue Album zum Beispiel als Box-Set, Vinyl, CD oder Tape vorbestellen.

 

Doch damit nicht genug: Kissin’ Dynamite können noch „einen weiteren Meilenstein“ vermelden: „Erstmals veröffentlicht die Band ein Album komplett in Eigenregie über ihr neu gegründetes Label Kissin’ Dynamite Records, Vertrieb Kontor New Media.“ Der Vorgänger BACK WITH A BANG! schaffte es übrigens sogar auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Als Gründe für seinen Rückzug von der Bühne gab Hannes gesundheitliche Gründe an. Als Songwriter, Produzent und kreativer Kopf bleibt Braun der Band allerdings weiterhin erhalten.

Tracklist Kissin’ Dynamite KISSIN’ DYNAMITE:

  1. Glory Days
  2. I Salute You (feat. Saltatio Mortis)
  3. Heart Attack
  4. Night Is Calling
  5. Out In The Rain (feat. Amaranthe)
  6. Love Me Hate Me
  7. Lie For Me (feat. Anna Brunner (League of Distortion/Exit Eden))
  8. I’ll Be
  9. Steel Of Swabia (feat. Primal Fear und Sam Totman (Dragonforce))
  10. Against The World (feat. Eklipse)
  11. Nothing Breaks Like A Heart
  12. Only The Good Die Young
  13. Good In Goodbye

Kissin’ Dynamite: The Big Goodbye — Arena-Shows 2026

  • 19.09. Neu-Ulm, Ratiopharm Arena
  • 26.09. Hamburg, Inselpark Arena
  • 03.10. Köln, Palladium


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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