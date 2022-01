Kissin‘ Dynamite: Auf der Überholspur

Aus einem einschneidenden Wandel und Gefühlstief entstand ein schwungvoller Neustart und Ausgangspunkt für das hymnisch-hittige NOT THE END OF THE ROAD. Dabei schlug sich der Komponist zuvor mit einer kreativen Flaute herum. Er wusste nicht recht, was er auf Platte Nummer sieben überhaupt noch erzählen sollte. Doch nach dem aus eigenen Gefühlen geborenen Titel-Track nutzte der 29-Jährige bewusst die Empfindungen der letzten Jahre. Davon ließ er sich zu einer Palette unterschiedlicher Stücke inspirieren.

Empfehlung der Redaktion Im Pit bei: Kissin’ Dynamite, München, Backstage Werk, 12.04.2019 Aktuell sind Kissin’ Dynamite auf der "Europe In Ecstasy"-Tour, um eine Ladung neuer Kompositionen live an ihre Fans zu bringen. „In den letzten zwei Jahren war eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen – wir bewältigen alle eine Pandemie, die Künstler in Existenzpanik treibt. Auch jeder Einzelne von uns hatte persönliche Krisen, davor ist keiner gefeit. Zudem haben wir 2019 fast hundert Shows gespielt, da knallt und kracht es natürlich mal“, verrät der federführende Kreative und Sänger Hannes Braun. „Jede einzelne Emotion als Auftrieb zu einem Song zu nutzen war meine Herangehensweise für dieses Album – deshalb ist es emotional recht bunt geworden, spricht aber eine Sprache. Ich empfinde es als Hoch und Runter, wie es im Leben gang und gäbe ist.“

Emotionen und Gemeinschaft bei Kissin‘ Dynamite

Dies offenbart sich beispielsweise in der den Verlust verhandelnden Ballade ‘Scars’, aber auch im Musical-artigen ‘Good Life’. Dieses vereint Kissin‘ Dynamite nicht nur mit Gästen wie Jörg Roth und Robin Biesenbach (Saltatio Mortis), Guernica Mancini (Thundermother) oder Charlotte Wessels (Ex-Delain), sondern im Video auch mit einer Horde Fans. Diese Gemeinschaftlichkeit hat einen besonderen Hintergrund: Mit ihrer Single sammelt die Band Spenden für den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen. Die Aktion wurzelt im Jahr 2009, als die Musiker einen an Leukämie erkrankten Nachbarsjungen mit einem Benefizkonzert und Typisierungsaufruf unterstützten.

Empfehlung der Redaktion Kissin’ Dynamite: Drummer Andi Schnitzer steigt aus Hard Rock Andi Schnitzer gibt den Schlagzeuger-Posten bei Kissin' Dynamite ab. Man habe sich auch bezüglich Grundsätzlichem auseinandergelebt. Patient Tobias ist heute gesund, doch das Engagement für die gute Sache ließ die Band nicht mehr los. „Ob es jetzt unser Verdienst war oder nicht: Wir haben begriffen, dass wir etwas tun können“, meint Braun, für den (nach einem weiteren Spendenaufruf 2019) ein Charity-Song nahelag. „Damit dieser die nötige Aufmerksamkeit bekommt, haben wir befreundete Musiker nach Features gefragt. Alle Genannten sind lange Wegbegleiter und Freunde, das war eine naheliegende Konstellation. Man kann wirklich etwas ausrichten, wenn man sich als Gemeinschaft für etwas einsetzt!“

