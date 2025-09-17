Damit hat nun wirklich niemand gerechnet: Hannes Braun wird im Herbst kommenden Jahres seine Position am Live-Mikro von Kissin’ Dynamite abgeben. Wie die Hard-Rocker informieren, macht dem Frontmann das Tour-Leben zunehmend gesundheitlich zu schaffen, weswegen er sich zu diesem Schritt durchgerungen hat. Der Sänger mit der blonden Mähne bleibt jedoch weiter Mitglied bei den Schwaben, fortan konzentriert er sich auf Songwriting und Studioarbeit. Im Herbst 2026 wird Braun seine drei finalen Shows mit Kissin’ Dynamite spielen.

Das vollständige Statement von Hannes:

„Liebe Leute, liebe Fans, liebe Wegbegleiter, liebe Freunde, um erstmal keine Missverständnisse zu erzeugen und den Wind aus den Segeln zu nehmen: Kissin’ Dynamite lösen sich nicht auf und auch ich werde weiterhin Teil der Band bleiben“, stellt der noch aktuelle Frontmann der Gruppe direkt klar. „Es gibt dennoch eine große Veränderung bei KD, die ich euch im Folgenden erklären möchte. Ich werde 2026 meine letzten Shows am Mikro mit meinen Jungs spielen. Oder anders gesagt: Ich werde mich von der Rock’n’Roll Bühne zurückziehen und nicht mehr die Stimme am Mikro von KD sein. Das ist nach knapp 20 Jahren als Sänger der Band und über 1.000 gespielten Shows rund um den Globus erstmal ein ziemlich krasser Einschnitt.

Das geht wahrscheinlich euch so und mir geht es ebenso. Ich habe unfassbar viel erlebt auf der ‚Straße’, gewissermaßen schon ab dem Zeitpunkt als ich noch ein Kind war. Ich bin mit ihr groß geworden und ich verdanke ihr viel in meinem Leben. Ich habe mit meinen Jungs die wahnwitzigsten Dinge dort draußen erlebt, die locker in 5 Leben passen würden. Und dabei habe ich noch nicht einmal die Mitte meines Lebens erreicht! Mich also von der Bühne zu verabschieden, ist wie ihr euch vorstellen könnt, ein sehr sorgfältig durchdachter und für mich wichtiger und notwendiger Schritt. Für Kissin’ Dynamite gab es seit der Gründung in 2007 (und auch schon in den 5 Jahren zuvor als ‚The Blues Kids’) immer nur eine einzige Richtung — nach vorne!

Es gab nur ein Gaspedal und keine Bremse. Ich denke das ist es, was uns auszeichnet. Wir machen keine halben Sachen. Wir geben im wahrsten Sinne des Wortes immer Vollgas, ob auf der Bühne oder daneben. Wir haben uns damals schon im Alter von zwölf Jahren geschworen (es waren Ande, Steffen und ich), dass wir es richtig packen würden. Auf die große Bühne! Konzertreisen, Charterfolge, große Hallen spielen und ja – damals träumten wir auch von Groupies , haha. Ich bin so unfassbar stolz auf diesen Weg gemeinsam, dass mir an dieser Stelle die Worte fehlen um euch zu beschreiben wie es mir geht, wenn ich all das Revue passieren lasse. Ich habe Freudentränen in den Augen!

Schlafentzug, Druck & Stress

Jedoch muss ich mir etwas wichtiges eingestehen, was ich schon ein ganze Weile mit mir herum trage. Genau dieses Tour-Leben ist für mich über die Jahre zu einer Sache geworden, die mich gesundheitlich sehr mitnimmt. Es sind nicht die 90 Minuten auf der Bühne, sondern die vielen Reisen, der Schlafentzug, der Druck und der Stress in diesem Tour-Alltag , der mich verzehrt. Irgendwann muss man im Leben einfach das ‚Richtige’ tun um sich selbst und seine Gesundheit zu schützen. Und diese Erkenntnis habe ich nun erlangt. Und ich danke es mir selbst. Ich habe mich in den letzten Jahren was das Tourgeschehen innerhalb der Band anging, immer mehr wie eine Bremse gefühlt. Ich wollte weniger, aber das lässt sich nun mal nicht mit unserem Plan ‚nach oben’ vereinbaren.

Ich lasse hier also an einer Stelle los, nicht nur aus Selbstschutz, sondern auch aus Liebe. Denn ich liebe diese Band. Sie bedeutet für mich weit mehr als nur live zu spielen. Sie bedeutet für mich wahre und bedingungslose Freundschaft. Zusammenhalt. Hilfsbereitschaft. Familie. Es mag für manche paradox klingen und so manch einer , der mich vielleicht nicht verstehen kann oder verstehen will, mag sagen ‚Warum lässt er dann seine Freunde im Stich?’ Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube fest daran, dass wir die Band erst zu ganz neuen Sphären aufsteigen lassen können und sie ihr volles Potenzial entfalten kann, wenn ich diesen Schritt gehe. Ich bin mir da sehr sicher. ‚Manchmal muss man etwas Gutes loslassen, um etwas Großartiges erreichen zu können!’

Ich trete meinen Posten als Sänger also ab, weil ich mir wünsche dass wir damit gemeinsam in eine noch viel schönere Zukunft steuern. Das bedeutet natürlich einiges an Kraftanstrengungen, das ist mir klar, aber ich bin wie eh und je an der Seite meiner Jungs und werde gemeinsam mit ihnen diesen Weg weiter bestreiten. Nur eben da, wo ich unfassbar viel Power habe. Ich bleibe weiterhin der Songschreiber, der Produzent und wenn man so will der Kapitän unseres Schiffes. Mit vollem Fokus an diesen Stellen und einer neuen motivierten Person am Mikro zeichnet sich für mich ein wirklich leuchtender Horizont ab.

Wir wären nicht die erste Band, der dieses Kunststück gelingt. Aber ich werde ’nen Teufel tun und mich still und heimlich vom Mikrofon verabschieden. Ganz im Gegenteil: Ich will mir noch einmal einen Lebenstraum mit euch da draußen zusammen erfüllen: Mit zwölf Jahren träumte ich schon davon mal mit meiner Band eigene Arena Shows zu spielen. Und ich würde sagen – wenn nicht jetzt wann dann? Seid ihr dabei und feiert mit mir und den Jungs meine letzten Shows mit KISSIN’ DYNAMITE? Mehr Termine wird es mit mir nicht mehr geben, also sagt nicht , ich hätte euch nicht gewarnt!“

Der Vorverkauf für die Abschiedskonzerte von Hannes Braun beginnt am 19. September 2025 um 12 Uhr, unter anderem via Eventim.

Kissin’ Dynamite — The Big Goodbye: Arena-Shows 2026

19.09. Ulm, Ratiopharm Arena

26.09. Hamburg, Inselpark Arena

03.10. Köln, Palladium

