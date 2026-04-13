Unter dem Motto „A Celebration Of Music“ fand am 26. Februar 2026 ein bis dato einmaliges Konzertwochenende zu Ehren des 2020 verstorbenen Children Of Bodom-Sängers und Gitarristen Alexi Laiho statt. Mit dabei waren die Gründungsmitglieder Alexander Kuoppala (Gitarre, Gesang), Henkka Seppälä (Bass), Janne Wirman (Keyboard) und Jaska Raatikainen (Schlagzeug). Laihos Platz übernahm stellvertretend Lost Society-Frontmann Samy Elbanna.

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Kürzlich war Janne Wirman zu Gast bei This Day In Metal, wo er gefragt wurde, warum gerade jetzt die richtige Zeit für diesen Auftritt gewesen sei. „Wir hatten einige Anfragen bekommen und alle abgelehnt“, beginnt Wirman seine Ausführungen. „Dann kontaktierte uns Dominik aus Österreich, unser jetziger Booking-Agent, und er war überzeugend genug.“

Für ein persönliches Gespräch war dieser eigens nach Helsinki gereist und hatte sich „als supernetter Kerl, mit dem wir gut zusammenarbeiten konnten“ entpuppt.

Nur ein musikalisches Erbe

Nachdem Janne Wirman und seine Kollegen zunächst höflich abgelehnt und angegeben hatten, keine Band zu sein, sondern „nur drei Musiker und ein musikalisches Erbe“, kontaktierten sie schließlich ihren einstigen Manager Steve Davis. „Steve ist ein Mastermind und ein Genie auf seine ganz eigene, total verrückte Art. Und er sagte: ‚Leute, wir werden die Musik feiern, denn die haben wir – die Musik.‘ Und so fing alles an, sich zu entwirren. Und, ja, genau da stehen wir jetzt.“

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Zu Samy Elbannas Auftritt meint Wirman: „Er war der Wahnsinn! Und er war schon so gut vorbereitet, als wir unsere erste Band-Probe hatten.“ Ihm zufolge habe Elbanna Alexi Laihos Erbe nahezu „makellos“ repräsentiert. „Natürlich wissen wir alle, wie verdammt talentiert Alexi war. Wir waren immer wieder beeindruckt davon, wie er die komplexesten Riffs spielen und gleichzeitig singen, schreien oder was auch immer konnte“, fährt der Keyboarder fort. „Ich weiß, dass einige Passagen für Samy echt schwierig waren, aber er hat sie gemeistert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel er dafür geübt haben muss.“

Wirman spricht auch über die Möglichkeit weiterer Live-Auftritte zur Feier der Musik von Children Of Bodom und Alexi Laiho. „Es war ein ganz besonderes Event, und wir wussten, dass zwei Abende nicht ausreichen würden.“ Demnach sollen die Feierlichkeiten nächstes Jahr weitergehen.

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