In der Vergangenheit kamen immer mal wieder Spekulationen auf, dass Mötley Crüe bei ihren Konzerten nicht alles live spielen und womöglich instrumentale Backingtracks am Laufen haben. John 5, seines Zeichens Nachfolger des gesundheitsbedingt ausgestiegenen Gitarristen Mick Mars, hat sich jüngst in einem Interview regelrecht darüber gefreut, endlich ein für alle Mal mit diesen Gerüchten aufräumen zu können.

Alles handgemacht

„Ich bin so froh, dass du das angesprochen hast“, entgegnet der Saitenhexer von Mötley Crüe im Thinking About Guitar-Podcast. „Die Leute wollen nicht darüber reden. Doch ich bin glücklich, dass du es aufs Tableau gebracht hast, denn das ist der Punkt. Es gab dieses Gerede, das schon so lange andauert, dass diese oder jene Person nicht live spielt. Nikki [Sixx, Bassist — Anm.d.A.] spielt jede Note. Es ist so lustig, dass die Menschen das nicht akzeptieren wollen. Sie sagen: ‚Oh, seine Hände sind nicht einmal am Bass! Sondern in der Luft.‘ Aber er greift Noten. Klar hat er auch mal seinen Arm oben, doch dann spielt er [die leere Saite] mit seiner anderen Hand.

Die Leute verstehen das nicht. Nikki spielt jede einzelne Note auf dieser Bühne. Er verspielt sich auch. Man kann die Fehler hören. Tommy [Lee, Schlagzeuger] spielt alles. Ich spiele alles. Vince [Neil, Frontmann] singt. Und ich glaube, die Menschen wollen das einfach nicht hören. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht akzeptieren wollen. Aber wir arbeiten wirklich hart. Und die Live-Aufnahmen klingen großartig. Wir spielen. Wenn ich mir diese Live-Aufnahmen im Nachhinein anhöre, finde ich, dass es echt toll klingt. Und das liegt daran, dass wir hart daran arbeiten. Und so ist es: Jeder spielt alles.“

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Doch damit nicht genug: John 5 geht noch mehr ins Detail. „Es gibt gewiss Backingtracks, die während der Show laufen. Natürlich werden Aufnahmen eingespielt. Sirenen werden eingespielt, Intros werden eingespielt. Doch all die Musik, die wir spielen, bieten wir dar. Und ich singe Background, Nikki singt Background. Wir geben unser Bestes. Ich bin kein Sänger, ich habe mit ein paar der besten Sänger auf der Welt zusammen gespielt, aber ich tue mein Bestes beim Background-Gesang. Aber ja: Wir spielen all dieses Zeug — und ich bin stolz darauf. Jeder arbeitet einfach wirklich hart.“

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