Randy Blythe hat erneut bewiesen, dass er sein Herz am rechten Fleck hat. Und zwar hat der Frontmann von Lamb Of God vergangenes Wochenende beim Welcome To Rockville-Festival in Daytona Beach, Florida eine coole Aktion vollführt und es dabei extrem menscheln lassen. So schloss sich der Schreihals — mittels der Living the Dream Foundation — mit dem weiblichen Fan Jessyca kurz, welche an Brustkrebs im vierten Stadium laboriert, und ließ sich aus Solidarität von ihr hinter der Bühne den Schädel rasieren.

Altruismus

Des Weiteren ist im zugehörigen Video zu sehen, wie Jessyca beim Welcome To Rockville-Auftritt von Lamb Of God von der Seite der Bühne aus zuschauen durfte. Doch damit nicht genug: Randy Blythe erzählte von ihr sogar in einer Ansage zwischen zwei Songs und animierte das Publikum, „Fuck cancer!“ zu skandieren. Darüber hinaus überreichte ihr die Band noch persönliche Geschenke — unter anderem die Handschuhe und Drumsticks von Schlagzeuger Art Cruz sowie ein paar Gitarren-Picks.

Wie eingangs angedeutet, war das keineswegs die erste gute Tat von Randy Blythe. Beispielsweise hat der 55-Jährige 2016 eine seiner Goldenen Schallplatten versteigert und den Erlös an die Krebsforschung gespendet. Außerdem haben Lamb Of God mit dem Track ‘The Duke’ einem anderen Fan namens Wayne Ford, der letztlich nach einem langen Kampf gegen Leukämie verstorben ist, die Ehre erwiesen.

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Überdies versteigerte Randy Blythe im Jahr 2018 seine Grammy-Nominierungsmedaille zugunsten der Forschung an Muskelschwund. Diese Medaille fand anschließend noch ihren Weg zu einer Crowdfunding-Kampagne, bei der Gelder für Blythes Schwägerin gesammelt wurden, die an Brustkrebst erkrankt war. Zuletzt Randy rief er die Fans 2024 dazu auf, Louis Fortanelli zu unterstützen, der am Osteosarkom erkrankt war und sich im vierten Stadium befand. Die beiden trafen sich — ebenfalls von der Living the Dream Foundation organisiert — im Rahmen des Sick New World-Festivals in Las Vegas.

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