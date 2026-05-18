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Breaking Benjamin-Frontmann hat extreme Flugangst

Breaking Benjamin
Breaking Benjamin bei einem Auftritt in Minneapolis, Minnesota am 28. Mai 2025.
Foto: Getty Images, Adam Bettcher. All rights reserved.
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Breaking Benjamin kommen bald für einige Termine nach Europa. Frontmann Benjamin Burnley nimmt jedoch einen anderen Weg als seine Kollegen.
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Neun Jahre ist es inzwischen her, dass Breaking Benjamin live in Deutschland aufgetreten sind. Am 6. Juni soll es bei Rock im Park endlich wieder so weit sein. Es gibt jedoch einen guten Grund, dass Konzerte der Truppe um Frontmann Benjamin Burnley hierzulande rar gesät sind. Diesen erläutert Burnley im Interview mit Jesea Lee.

Das kleinere Übel

„Ich mache mich gegen Ende des Monats auf den Weg nach Europa. Und da ich nicht fliege, muss ich mit dem Schiff hinüberfahren – weshalb ich eine Woche früher abreisen muss als alle anderen.“ Auf die Frage, ob er Flugangst habe, antwortet Burnley: „Ja, definitiv… Und so lang und zäh die Schiffsreise auch ist – und so langweilig sie auch sein mag: Jedes Mal, wenn ich denke ‚Oh Mann‘, denke ich einfach ans Fliegen und sage mir dann: ‚Okay, eigentlich ist alles gut.‘“

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Dann gesteht sich der Musiker ein, im falschen Metier tätig zu sein, da er generell ungern reist. „Ich mag weder das Reisen noch die Geschwindigkeit – in keinerlei Hinsicht. Ich fahre ungern schnell. Und ich mag es schon gar nicht, mich in der Höhe aufzuhalten… Daher fühle ich mich auch auf einem Schiff nicht sonderlich wohl. Es ist einfach so, dass man gewissermaßen das kleinere Übel wählt.“ 

Dem Terminplan tut das keinen Abbruch. Burnley muss lediglich etwas mehr Zeit einplanen als seine Band-Kollegen. „Sie reisen eine Woche später ab, und wir kommen so gut wie zeitgleich an. Ich glaube allerdings, dass am letzten Tag alle anderen nach Hause fliegen werden. Durch den Fahrplan des Schiffes hat es sich nun aber so ergeben, dass ich noch ein paar Tage länger bleiben muss, bis mein Schiff für die Rückreise ablegt. Ich werde dann in London sein, ganz in der Nähe von ein paar echt coolen Sachen.“

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Anfang Mai 2026 veröffentlichten Breaking Benjamin eine neue Single, ‘Something Wicked’, die das jüngste Kapitel der Band einläutet und einen Vorgeschmack auf ein kommendes Studioalbum gibt. Sicher bekommen die europäischen Fans diese auch in Kürze live dargeboten.

Breaking Benjamin live 2026

  • 06.06. Nürnberg, Rock im Park
  • 07.06. Nürburgring, Rock am Ring
  • 09.06. Leipzig, Felsenkeller
  • 12.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock
  • 13.06. CH-Interlaken, Greenfield Festival
  • 15.06. Hamburg, Große Freiheit 36
  • 16.06. Köln, Live Music Hall
  • 22.06. Berlin, Huxleys Neue Welt


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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