Neun Jahre ist es inzwischen her, dass Breaking Benjamin live in Deutschland aufgetreten sind. Am 6. Juni soll es bei Rock im Park endlich wieder so weit sein. Es gibt jedoch einen guten Grund, dass Konzerte der Truppe um Frontmann Benjamin Burnley hierzulande rar gesät sind. Diesen erläutert Burnley im Interview mit Jesea Lee.

Das kleinere Übel

„Ich mache mich gegen Ende des Monats auf den Weg nach Europa. Und da ich nicht fliege, muss ich mit dem Schiff hinüberfahren – weshalb ich eine Woche früher abreisen muss als alle anderen.“ Auf die Frage, ob er Flugangst habe, antwortet Burnley: „Ja, definitiv… Und so lang und zäh die Schiffsreise auch ist – und so langweilig sie auch sein mag: Jedes Mal, wenn ich denke ‚Oh Mann‘, denke ich einfach ans Fliegen und sage mir dann: ‚Okay, eigentlich ist alles gut.‘“

Dann gesteht sich der Musiker ein, im falschen Metier tätig zu sein, da er generell ungern reist. „Ich mag weder das Reisen noch die Geschwindigkeit – in keinerlei Hinsicht. Ich fahre ungern schnell. Und ich mag es schon gar nicht, mich in der Höhe aufzuhalten… Daher fühle ich mich auch auf einem Schiff nicht sonderlich wohl. Es ist einfach so, dass man gewissermaßen das kleinere Übel wählt.“

Dem Terminplan tut das keinen Abbruch. Burnley muss lediglich etwas mehr Zeit einplanen als seine Band-Kollegen. „Sie reisen eine Woche später ab, und wir kommen so gut wie zeitgleich an. Ich glaube allerdings, dass am letzten Tag alle anderen nach Hause fliegen werden. Durch den Fahrplan des Schiffes hat es sich nun aber so ergeben, dass ich noch ein paar Tage länger bleiben muss, bis mein Schiff für die Rückreise ablegt. Ich werde dann in London sein, ganz in der Nähe von ein paar echt coolen Sachen.“

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Anfang Mai 2026 veröffentlichten Breaking Benjamin eine neue Single, ‘Something Wicked’, die das jüngste Kapitel der Band einläutet und einen Vorgeschmack auf ein kommendes Studioalbum gibt. Sicher bekommen die europäischen Fans diese auch in Kürze live dargeboten.

Breaking Benjamin live 2026

06.06. Nürnberg, Rock im Park

07.06. Nürburgring, Rock am Ring

09.06. Leipzig, Felsenkeller

12.06. AT-Nickelsdorf, Nova Rock

13.06. CH-Interlaken, Greenfield Festival

15.06. Hamburg, Große Freiheit 36

16.06. Köln, Live Music Hall

22.06. Berlin, Huxleys Neue Welt

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