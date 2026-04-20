Eigentlich wollte der ehemalige W.A.S.P.-Gitarrist Chris Holmes im Mai auf Tournee durch Skandinavien und Großbritannien gehen. Daraus wird erst mal nichts. Der 67-Jährige hat aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die zwar nicht lebensgefährlich sind, aber dennoch seine Aufmerksamkeit erfordern.

Cancelled!

Bereits am 10. April veröffentlichte der schwedische Club The Abyss ein Statement, in dem eine Nachricht von Chris Holmes und dessen Ehefrau (und Managerin) Catherine zitiert werden. „Aufgrund gesundheitlicher Probleme, die sofortige Behandlung erfordern, müssen wir die Mai-Tournee leider absagen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir weitere Informationen haben. Wir danken euch allen für euer Verständnis und bitten euch, unsere Entschuldigung anzunehmen.“ Alle Auftritte nach Juli sollen wie geplant stattfinden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Danach machten natürlich Spekulationen die Runde. Immerhin erhielt Holmes Anfang 2022 die Diagnose Krebs in Nacken und Rachenraum. Dank Chemo- und Strahlentherapie konnte er die Erkrankung jedoch besiegen und galt seither als krebsfrei. Scheinbar ist er das auch weiterhin.

Entwarnung

Catherine Holmes meldete sich nun zu Wort, um einige Dinge klarzustellen. „Zunächst einmal vielen Dank für eure Geduld“, schreibt sie auf Chris Holmes‘ Social Media-Kanälen. „Manchmal vergessen die Leute, dass hinter der Musik, dem Lärm und den Bühnenlichtern echte Menschen stehen – mit echten Leben, echten Körpern und den gleichen kleinen gesundheitlichen Problemen wie alle anderen. Der einzige Unterschied ist, dass, wenn ihnen etwas zustößt, es in den Sozialen Medien landet und plötzlich viel größer dargestellt wird, als es eigentlich ist.“

Die Nachricht, die zunächst veröffentlicht wurde, sei für die Veranstalter bestimmt gewesen. Dabei handle es sich um „nichts Geheimnisvolles, nichts Dramatisches“. Auf den Punkt gebracht: „Chris hat ein leichtes Prostataproblem – nichts, was seine Projekte, seine Tourneen oder seine Leidenschaft gefährdet. Es wird bereits behandelt, und er ist bald wieder fit und auf der Bühne.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Ehepaar hat sich für eine sofortige Behandlung entschieden, solange es ein „kleines Problem“ ist und „damit es zukünftige Projekte und Konzerte nicht beeinträchtigt.“ Immerhin hat Chris Holmes neben seiner Solokarriere auch mit Terminal einiges vor. Das Debütalbum soll noch dieses Jahr erscheinen, und auch eine Tournee soll der Veröffentlichung folgen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.