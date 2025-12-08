Toggle menu

Brian Wheat, Tommy Skeoch & Chris Holmes arbeiten an Album

Brian Wheat mit Tesla @ Sweden Rock 2014
Brian Wheat mit Tesla @ Sweden Rock 2014
Foto: Frank C. Dünnhaupt. All rights reserved.
von
Tommy Skeoch, sein einstiger Tesla-Kollege Brian Wheat und Chris Holmes (Ex-W.A.S.P.) arbeiten am Debütalbum ihrer neuen Band.
Auch interessant

Bereits im Februar erzählte Tesla-Bassist Brian Wheat im Interview mit Border City Rock Talk, dass er zusammen mit seinem vormaligen Band-Kollegen Tommy Skeoch und dem ehemaligen W.A.S.P.-Gitarristen Chris Holmes „eine Band oder ein Projekt gründen“ wolle. Skeoch bestätigte dies seinerseits im April. Inzwischen ist bekannt, dass die Band Terminal heißt und Ex-Salvia-Frontmann Josey Scott ebenfalls von der Partie ist.

Alte Freunde, neue Band

Dies verkündete Wheat schon im September in einem Post auf Social Media. Zum gemeinsamen Selfie mit Tommy Skeoch schrieb er: „Es ist schön, wieder mit meinem alten Kumpel Tommy Skeoch in Kontakt zu sein. Wir arbeiten zusammen an einer neuen Band namens Terminal mit Chris Holmes und Josey Scott von Saliva. Wir freuen uns darauf, euch unsere neue Musik zu präsentieren.“ Um Trennungsgerüchten vorab entgegenzuwirken, fügte er hinzu: „Nein, ich verlasse Tesla nicht, ich gründe nur eine neue Band mit meinem alten Freund.“ 

Into the Now
Into the Now Für € 159,95 bei Amazon kaufen

In einem neuerlichen Post sind Tommy Skeoch, Chris Holmes und Brian Wheat in vorweihnachtlicher Stimmung zu sehen. Dazu heißt es: „Haben diese Woche am neuen Terminal-Album gearbeitet.“ Auch Holmes, der in den Sozialen Medien recht aktiv ist, hat seinerseits ein gemeinsames Foto geteilt, auf dem die drei Musiker zu sehen sind. Dieser schrieb noch ein bisschen kryptisch dazu: „Mit Freunden unterwegs… Ich frage mich, was da wohl los ist?“ Kurz darauf folgte ein Schnappschuss von Brian Wheat, der offensichtlich an einem Mischpult sitzt und „sein Ding“ macht.

Besonders viel ist also noch nicht bekannt. Auch ist Josey Scott auf keinem der Bilder zu sehen. Dieser ist, ebenso wie Holmes, mit einem Soloprojekt unterwegs. Während Tommy Skeoch mit Bad Marriage beschäftigt ist, hat Brian Wheat mit Tesla und einem weiteren Projekt namens Violet Breed zu tun. Es ist demnach gut möglich, dass es noch eine Weile dauern kann, bis es Musik von Terminal zu hören gibt.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Brian Wheat Chris Holmes Debüt Josey Scott Neue Band neues Album Tesla Tommy Skeoch W.A.S.P.
