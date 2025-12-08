Toggle menu

Rock am Ring/Rock im Park: Running Order steht schon fest

Foto: Jan Heesen / Photography by janheesen.com. All rights reserved.
von
Schon sechs Monate vorab informieren Rock am Ring und Rock im Park über die Spielzeiten von Bands wie Iron Maiden, Volbeat & Linkin Park.
Der Zeitplan bei Festivals ist eigentlich bis wenige Wochen vorher ein Überraschungsei. Man fragt sich: Kann ich alle meine Favoriten sehen? Und: Gibt es fiese Überschneidungen? Die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park nehmen den Fans nun bereits diese Spannung. Sechs Monate vor den Zwillings-Open Airs, welche vom 5. bis 7. Juni 2026 am Nürburgring sowie auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, haben die Ausrichter jetzt schon die beiden Zeitpläne veröffentlicht.

Nur punktuell Probleme

Ein sorgfältiger Blick darauf zeigt: Im Großen und Ganzen haben es die Macher ziemlich gut hinbekommen, nur punktuell könnte es harte Entscheidungen für die Besucher von Rock am Ring und Rock im Park geben. Aber schauen wir uns die drei Freilufttage am besten jeweils einzeln an. Am Rock am Ring-Freitag (5.6.) beziehungsweise Rock im Park-Sonntag (7.6.) könnte es um circa 19:15 Uhr lediglich zwischen Architects und Don Broco zu Komplikationen führen, die zeitgleich auftretenden Within Temptation scheinen eher ein anderes Publikum anzuziehen. Anschließend um etwa 21 Uhr muss man sich jedoch zwischen Papa Roach und Trivium entscheiden — sollte man beide Bands gucken wollen. Alsdann spielen noch Linkin Park und Babymetal im Grunde gleichzeitig, wobei das für die meisten Zuschauer sicher eine leichte Wahl sein dürfte.

Weiter geht es mit dem Rock am Ring-Samstag (6.6.) beziehungsweise dem Rock im Park-Freitag (5.6.). Zwischen The Pretty Reckless und Paleface Swiss sollte es keine Probleme geben (beide gegen 16 Uhr). Danach um ungefähr 17:45 Uhr dürften sich die Fan-Lager bei Tom Morello und Bury Tomorrow auch nicht allzu groß überschneiden — genauso wie um kurz nach 19 Uhr bei Three Days Grace und Landmvrks. Uncool sind allerdings die zeitgleichen Liveshows von Electric Callboy und Ice Nine Kills, das dürfte sicher für Unmut sorgen. Später zwischen Volbeat und Bad Omens sollte alles paletti sein.

Bleiben noch der Rock am Ring-Sonntag (7.6.) und der Rock im Park-Samstag (6.6.). Black Veil Brides und Blood Incantation dürften um kurz nach 14 Uhr in keiner Konkurrenz zueinander stehen, so weit so gut. Um 15:35 Uhr könnten Fans dann jedoch in der Klemme sein — zwischen Hollywood Undead, Bloodywood und Gatecreeper. Wer The Offspring (19 Uhr) und Alter Bridge (19:30 Uhr) sehen will, muss womöglich Konzert-Hopping betreiben. Alsdann werden A Perfect Circle ab 21:20 Uhr einen schweren Stand haben, weil Tool-Frontmann Maynard James Keenan und Co. parallel zu Iron Maiden aufspielen.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

