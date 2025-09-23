Für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park standen bislang lediglich Linkin Park als Headliner fest. Nun haben die Veranstalter eine ganze Wagenladung weiterer Bands für die vom 5. bis 7. Juni 2026 zum einen am Nürburgring sowie zum anderen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindenden Zwillings-Festivals bestätigt. Insgesamt kommt das Line-up erstaunlich metallisch daher.

Rekord-Resonanz

Neu mit dazu sind unter anderem Iron Maiden (welche ihre „Run For Your Lives“-Show mitbringen), Volbeat , Sabaton, Architects, Within Temptation und Trivium gekommen. Für Metalheads ebenfalls interessant dürften A Perfect Circle, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Landmvrks, Limp Bizkit, Papa Roach, Social Distortion, The Offspring und Three Days Grace sein.

Die Organisatoren freuen sich zudem über die große Nachfrage nach den Tickets für Rock am Ring (und Rock im Park). Laut Pressemitteilung „bricht der Vorverkauf für Rock am Ring 2026 alle Rekorde“: „Bereits über 70.000 Weekend-Tickets sind verkauft — so früh wie nie zuvor. Ein starkes Signal für die riesige Vorfreude und Begeisterung der Ring-Fans.“

Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park kommentiert dies: „Die Resonanz auf Rock am Ring 2026 ist schlichtweg überwältigend. Über 70.000 verkaufte Festivaltickets schon im September — das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Wir sind den Fans unendlich dankbar für ihr Vertrauen und freuen uns, ihnen mit diesem Line-up ein Festival zu bieten, das in Erinnerung bleiben wird.“

Rock am Ring & Rock im Park — Line-up 2026:

A Perfect Circle

Architects

Babymetal

Bad Omens

Electric Callboy

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Landmvrks

Limp Bizkit

Linkin Park

Marteria

Papa Roach

Sabaton

Social Distortion

The Offspring

Three Days Grace

Trivium

Volbeat

Within Temptation

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.