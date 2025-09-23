Toggle menu

Rock am Ring 2026: Iron Maiden, Volbeat & Sabaton bestätigt

Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im Metropolitano Stadium in Madrid am 5. Juli 2025
Foto: Europa Press via Getty Images, Europa Press News. All rights reserved.
von
Fans von Rock am Ring und Rock im Park dürfen sich über reichlich metallische Neuzugänge freuen, darunter Iron Maiden, Landmvrks und Trivium.
Für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park standen bislang lediglich Linkin Park als Headliner fest. Nun haben die Veranstalter eine ganze Wagenladung weiterer Bands für die vom 5. bis 7. Juni 2026 zum einen am Nürburgring sowie zum anderen auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfindenden Zwillings-Festivals bestätigt. Insgesamt kommt das Line-up erstaunlich metallisch daher.

Rekord-Resonanz

Neu mit dazu sind unter anderem Iron Maiden (welche ihre „Run For Your Lives“-Show mitbringen), Volbeat , Sabaton, Architects, Within Temptation und Trivium gekommen. Für Metalheads ebenfalls interessant dürften A Perfect Circle, Babymetal, Bad Omens, Electric Callboy, Hollywood Undead, Ice Nine Kills, Landmvrks, Limp Bizkit, Papa Roach, Social Distortion, The Offspring und Three Days Grace sein.

Die Organisatoren freuen sich zudem über die große Nachfrage nach den Tickets für Rock am Ring (und Rock im Park). Laut Pressemitteilung „bricht der Vorverkauf für Rock am Ring 2026 alle Rekorde“: „Bereits über 70.000 Weekend-Tickets sind verkauft — so früh wie nie zuvor. Ein starkes Signal für die riesige Vorfreude und Begeisterung der Ring-Fans.“

Iron Maiden - Eddie Bike T-Shirt
Iron Maiden - Eddie Bike T-Shirt Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Matt Schwarz, CEO von PRK DreamHaus und Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park kommentiert dies: „Die Resonanz auf Rock am Ring 2026 ist schlichtweg überwältigend. Über 70.000 verkaufte Festivaltickets schon im September — das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Wir sind den Fans unendlich dankbar für ihr Vertrauen und freuen uns, ihnen mit diesem Line-up ein Festival zu bieten, das in Erinnerung bleiben wird.“

Rock am Ring & Rock im Park — Line-up 2026:

  • A Perfect Circle
  • Architects
  • Babymetal
  • Bad Omens
  • Electric Callboy
  • Hollywood Undead
  • Ice Nine Kills
  • Iron Maiden
  • Landmvrks
  • Limp Bizkit
  • Linkin Park
  • Marteria
  • Papa Roach
  • Sabaton
  • Social Distortion
  • The Offspring
  • Three Days Grace
  • Trivium
  • Volbeat
  • Within Temptation


