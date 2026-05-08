Back In Black – das Metal-Update

Jason Newsted hatte Krebs

Alissa White-Gluz singt jetzt bei Dragonforce

Riot V und Sänger Todd Michael Hall gehen getrennte Wege

Review zur Doku ‘Iron Maiden: Burning Ambition’

Live To Win – die Verlosung

Gewinnt Kino-Tickets für die Iron Maiden-Dokumentation!

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Draconian IN SOMNOLENT RUIN

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Fateful Finality veröffentlichen ihr neues Album DESOLATION. METAL HAMMER-Autor Simon Ludwig im Gespräch mit den deutschen Thrashern.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 15.5.2026. Dann im Interview: Arroganz! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

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