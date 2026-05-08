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METAL HAMMER Podcast Folge 134 mit Fateful Finality

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Jason Newsted (Ex-Metallica) meldet sich zurück. Alissa White-Gluz steigt bei Dragonforce ein! Wir analysieren die Iron Maiden-Doku (und schicken euch ins Kino!). Album der Woche von Draconian. Interview mit Fateful Finality u.a.
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Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Fateful Finality veröffentlichen ihr neues Album DESOLATION. METAL HAMMER-Autor Simon Ludwig im Gespräch mit den deutschen Thrashern.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 15.5.2026. Dann im Interview: Arroganz! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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