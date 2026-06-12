Iron Maiden befinden sich mal wieder auf ausgedehnter Konzertreise durch Europa. Das unzweifelhafte Highlight dieser Tournee dürfte das Band-eigene „Eddfest“ am 11. Juli 2026 im englischen Knebworth Park sein. Neben Steve Harris, Bruce Dickinson und Co. stehen dabei auch The Hu, Airbourne, The Almighty sowie The Darkness auf der Bühne. Mit letzterer Gruppe haben die Eisernen Jungfrauen offenbar ein spezielles Verhältnis, wie Justin Hawkins im Interview bei Virgin Radio UK ausplaudert. Es geht unter anderem um Gitarrentechniker.

Beeindruckende Entwicklung

„Wir dürfen in Knebworth spielen“, freut sich Justin Hawkins zunächst grundsätzlich. „Das letzte Mal war 2003, als wir als Vorgruppe für Robbie Williams auftraten. Es sind also 23 Jahre vergangen. Aber es geht gar nicht um uns. Die ganze Geschichte von Knebworth – es ist schon erstaunlich, dass Iron Maiden an diesem legendären Ort spielen dürfen, obwohl sie nie Musik gemacht haben, die irgendwie auf die Charts ausgelegt war. Natürlich hatten sie Nummer eins-Hits und Ähnliches und haben Unmengen Platten verkauft, aber es ist Musik für Außenseiter. Es ist echter Metal.

Wenn man in der Schule ein Iron Maiden-T-Shirt trug, war das wie ein Ehrenabzeichen, das signalisierte: ‚Ich bin kein Spießer. Ich bin kein Mitläufer. Ich gehöre nicht zu den üblichen Cliquen der Schulhierarchie. Ich bin Metal-Fan, also lasst mich in Ruhe.‘ Doch die Tatsache, dass es so viele von ihnen gibt – dass man nach all dieser Zeit mit dieser Musik Knebworth füllen kann –, ist wirklich absolut beeindruckend. Genau das macht die Geschichte aus. Wir freuen uns also sehr, Teil davon zu sein. Wir sind begeistert, dass sie uns eingeladen haben. Und dann haben sie uns auch noch zur Premiere ihrer Dokumentation ‘Burning Ambition’ eingeladen.“

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Doch damit nicht genug: Iron Maiden wissen The Darkness — und ihre Gitarrentechniker im Besonderen — offensichtlich sehr zu schätzen: „Wir haben viele gemeinsame Freunde. Wir sind nicht ganz so viel auf Tour wie Iron Maiden. Wir sind zwar viel unterwegs, aber eben nicht in dem Ausmaß wie sie. Außerdem haben wir immer hervorragende Gitarrentechniker, die uns dann von Iron Maiden abgeworben werden. Wir sind also quasi so etwas wie ein Zuliefer-Club für deren Techniker. Wir haben viele gemeinsame Freunde. Und wenn wir uns treffen, verstehen wir uns natürlich bestens. Das wird ein richtig toller Tag.“

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Anschließend witzelt Moderator Ben Jones noch, dass The Darkness „hoffentlich noch ein paar Gitarrentechniker übrig haben“ werden für ihre eigene Tournee später im Jahr. Dem hält Hawkins augenzwinkernd entgegen: „Genau das bereitet mir Sorgen. Ein Nachmittag mit Iron Maiden — und danach sind wir einfach auf uns allein gestellt und müssen unsere Gitarren selbst stimmen. Was für eine Erniedrigung.“

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