Warkings können wieder vollständig in die Schlacht ziehen. Erst vor Kurzem gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun über die Sozialen Netzwerke bekannt: „Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“

Die Trennung sei nach acht gemeinsamen Jahren jedoch im Guten verlaufen. Ob es bereits einen Nachfolger gibt und in welche Rolle dieser schlüpfen wird, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Einem Kommentar der Band nach zu urteilen war lediglich absehbar, dass es ein vollkommen anderer Kriegscharakter sein soll. Immerhin gebe es zwar einen freien Platz, aber „nur einen Crusader.“

Die Saitenaxt aus den schroffen Bergen

Und so ist es auch. Ganz frisch heißen die Warkings ihren Neuzugang an der Gitarre willkommen: den Highlander. Bereits einige Tage zuvor teaserte die Truppe in gewohnter Manier an: „Der Klang ferner Dudelsäcke schwillt an. Ein uralter Clan erhebt sich erneut.“ Im neuerlichen Social Media-Post samt Bild heißt es: „Aus schroffen Bergen und uralten Schlachtfeldern ruft ein neuer Unsterblicher.“

Der Ruf ertönt genau zur rechten Zeit. Schließlich steht am 26. Juni beim Büren Open Air der erste Auftritt der diesjährigen Festivalsaison an. Warkings führen weiter aus: „Gekrönt vom Donner und getragen von verbotenen Melodien schließt sich ein mächtiger neuer König unseren Reihen an. Seine Saitenaxt wird durch die Reiche dröhnen, unseren Feinden Furcht einflößen und den Herzen der Gläubigen Ruhm bringen.“

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Zudem fordern Frontmann Tribun, Bassist Viking, Schlagzeuger Spartan und Sängerin Morgana le Fay ihre Angängerschaft auf: „Steht ihm bei, so wie ihr allen Königen vor ihm beigestanden habt. Gemeinsam marschieren wir neuen Schlachten und neuen Siegen entgegen!“ Diese finden an folgenden Termin statt.

Warkings live 2026

26.06. Büren, Büren Open Air

08.08. Hamburg, Elbriot

21.08. Haddeby, Baltic Open Air

22.08. Einbeck, Headbangers Festival

04.-06.09. Luhmühlen, MPS

05.09. Nürnberg, Hirsch – Night Of The Kings

04.12. Lichtenfels, Stadthalle – Storm Out Festival

05.12. Bochum, Ruhrcongress – Pott Out Festival

11.12. Augsburg, Schwabenhalle – Rock Out Festival

12.12. Karlsruhe, Schwarzwaldhalle – Knock Out Festival

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