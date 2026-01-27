Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fayfindet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

Clémentine Delauney: Meine erste CD von Celine Dion moti-vierte mich zum Singen. Seit ich sie zum ersten Mal hörte, sang ich ihre Songs mit. Ich übe bis heute mit Liedern dieser Platte.

Morgana Le Fay: Pantera THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Dieses Album katapultiere meine Liebe zu Metal in eine neue Dimension.

MH: Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?

CD: Etwas von Alcest, Type O Negative, HIM … das trifft ihren Vibe.

MLF: Sepultura ROOTS – ein Geschenk aus Kraft, Wut und Erde. Perfekt für alle, die im Kampf an meiner Seite stehen.

MH: Mit welchem Album würdest du versuchen, jemanden zu verführen?

CD: TEKKNO von Electric Callboy, um die Party anzuheizen und die Stimmung zu steigern!

MLF: Massive Attack MEZZANINE – dieses Album webt einen rauchigen, unwiderstehlichen Zauber, der die stärksten Herzen erweicht.

Mantel aus Samt

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt oder -gesungen hättest?

CD: Alles von Kamelot und Within Temptation.

MLF: Within Temptation BLEED OUT. Ihre symphonische Düsternis passt zu meiner Stimme wie ein Mantel aus Samt. Ich kann mir vorstellen, wie sich meine und ihre Beschwörungen gemeinsam in einem Sturm aus Magie und Feuer erheben.

MH: In welchem deiner Songs lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

CD: ‘Master Of The Hurricane’!

MLF: ‘Armageddon’.

