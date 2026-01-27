Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Plattenteller mit Clémentine Delauney & Morgana Le Fay

Clementine-Morgana
Foto: PR, Schwaighofer Art (Morgana Le Fay). All rights reserved.
von
Ab Anfang Februar begeben sich Visions Of Atlantis und Warkings auf die gemeinsame „Pirates & Kings“-Tournee. Die Sängerinnen prallen schon hier aufeinander ...
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fayfindet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

Clémentine Delauney: Meine erste CD von Celine Dion moti-vierte mich zum Singen. Seit ich sie zum ersten Mal hörte, sang ich ihre Songs mit. Ich übe bis heute mit Liedern dieser Platte.

Morgana Le Fay: Pantera THE GREAT SOUTHERN TRENDKILL. Dieses Album katapultiere meine Liebe zu Metal in eine neue Dimension.

MH: Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?

CD: Etwas von Alcest, Type O Negative, HIM … das trifft ihren Vibe.

MLF: Sepultura ROOTS – ein Geschenk aus Kraft, Wut und Erde. Perfekt für alle, die im Kampf an meiner Seite stehen.

MH: Mit welchem Album würdest du versuchen, jemanden zu verführen?

CD: TEKKNO von Electric Callboy, um die Party anzuheizen und die Stimmung zu steigern!

MLF: Massive Attack MEZZANINE – dieses Album webt einen rauchigen, unwiderstehlichen Zauber, der die stärksten Herzen erweicht.

Mantel aus Samt

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt oder -gesungen hättest?

CD: Alles von Kamelot und Within Temptation.

MLF: Within Temptation BLEED OUT. Ihre symphonische Düsternis passt zu meiner Stimme wie ein Mantel aus Samt. Ich kann mir vorstellen, wie sich meine und ihre Beschwörungen gemeinsam in einem Sturm aus Magie und Feuer erheben.

MH: In welchem deiner Songs lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

CD: ‘Master Of The Hurricane’!

MLF: ‘Armageddon’.

Das komplette Plattenteller-Interview mit Clémentine Delauney und Morgana Le Fayfindet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Clémentine Delauney Morgana Le Fay pantera Plattenteller sepultura Visions Of Atlantis Warkings
Sepultura verkünden Daten der finalen Europatournee
Sepultura
Sepultura werden ihrer Zeit als Band bekanntlich bald ein Ende setzen. Nun verkündeten sie die letzten Daten ihrer finalen Europatournee.
Sepultura hören bekanntlich auf. Das kündigten die Brasilianer bereits vor einiger Zeit an. Nun haben sie die letzten Tournee-Stopps des europäischen Teils ihrer finalen Tournee „Celebrating Life Through Death“ bekanntgegeben. Darunter sind auch Termine in Deutschland. Finale in Dublin Da Eloy Casagrande, wie wir wissen, nun bei Slipknot trommelt, haben sich Sepultura für ihre finale Tournee den 23-jährigen Schlagzeuger Greyson Nekrutman mit ins Boot geholt. Nekrutman, der seit 2024 dabei ist, trommelte zuvor bei Suicidal Tendencies, der Band, die wiederum nach dessen Rauswurf bei Slipknot von Jay Weinberg ergänzt wird. Die Tournee in Europa wird am 6. Juni im niederländischen…
Weiterlesen
Zur Startseite