Nach dem leidvollen Durchschreiten der Leere ist Evergrey-Vorsteher Tom S. Englund bei sich selbst angekommen. Die Erkenntnisse dieser Reise teilt er auf ARCHITECTS OF A NEW WEAVE sowie im Sechs-Augen-Gespräch mit Bassist Johan Niemann und METAL HAMMER.

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Evergreys Geschichte zeigt: Wer kämpft und nicht aufgibt, wird belohnt. Englund hat sein Leid in kreatives Dauerfeuer verwandelt und freut sich nicht nur über seine neue Familie, sondern auch die Chance, in Paris und Amsterdam vor Iron Maiden zu spielen.

„Viele Gruppen träumen davon, vor einer der besten und größten Metal-Bands der Welt aufzutreten – ich auch, seit ich zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hielt. Dass das nun wirklich passiert, fühlt sich an, als hätten wir den Höhepunkt erreicht“, lacht der Bandboss, und beschreibt die Genese beim Hellfest 2023: „Steve Harris kam in unsere Garderobe und lobte unseren Auftritt. Als er ging, weinten Johan und ich ein wenig … Davor baten wir ihn noch, sich an uns zu erinnern. Das tat er offenbar – es war seine Entscheidung, uns für diese Shows zu verpflichten.“

Tom S. Englund und Johan Niemann von Evergrey im Videointerview über ARCHITECTS OF A NEW WEAVE

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Die besten Bands bewegen nicht nur den Nacken, sondern auch das Herz. Evergrey gelingt beides vortrefflich. Die Schweden bringen qualitativ hochwertige Alben in einer Schlagzahl hervor, die andere Künstler vor Neid erblassen lässt. Möglich ist dies, weil sich die Werke aus den Empfindungen von Band-Gründer Tom S. Englund speisen. Es wirkt, als zöge der 52-Jährige Ungemach an, um daraus bewegende Musik zu erschaffen.

Die personellen Veränderungen hinterließen auf dem 15. Studioalbum der Gruppe ihre Spuren. ARCHITECTS OF A NEW WEAVE lebt nicht nur von einer anderen Aufgabenverteilung, sondern wartet auch mit einem neuen Produzenten auf.

Track By Track: Tom S. Englund und Johan Niemann von Evergrey im Videointerview über ARCHITECTS OF A NEW WEAVE

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Interview: Katrin Riedl

Schnitt: Dominik Winter

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