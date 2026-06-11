Da Queen als Band keine frische Musik mehr machen, muss sich Roger Taylor eben mal wieder auf Solopfade begeben. Der Schlagzeuger, Songwriter und Sänger hat einen neuen Longplayer angekündigt: VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD erscheint am 18. September 2026 via bei Columbia Records und Sony Music. Doch damit nicht genug: Mit ‘Come On Summer (It’s Party Time)’ gibt es bereits die erste Single daraus zu hören, bei welcher der südafrikanische Ndlovu Youth Choir mitmischt.

Überall Wahnsinn

VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD stellt das siebte Soloalbum von Roger Taylor dar — zuletzt hatte der 76-Jährige 2021 das Opus OUTSIDER veröffentlicht. Laut dem Briten wohnt dem Werk ein übergeordnetes Thema inne: „Es steckt wirklich im Titel, in was für einer schönen Welt wir leben. Versau es nicht. Im Moment scheint es all diesen Wahnsinn zu geben. Die Gewalt in der Welt scheint so schlimm zu sein wie eh und je, zu jedem Zeitpunkt und zumindest in meinem Leben.

Es ist einfach schrecklich, eine Menge wahnsinnige Gewalt. Und wir scheinen die Welt zu versauen — Plastik im Meer und all diese schrecklichen Kriege überall, und Hass aus verschiedenen Religionen.„ All dem hält Taylor Hoffnung entgegen: „Es ist eine wunderschöne Welt. Und Freundlichkeit ist sehr wichtig, denke ich, sie scheint ziemlich oft vergessen zu werden. Das ist das zugrundeliegende Thema.“

Tracklist: Roger Taylor VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD

A Beautiful World – Feat. The Ndlovu Youth Choir Violence Insane What Really Matters Don’t Photograph Food I See You Now Chump Spit In His Eye Jealous Guy (John Lennon-Cover) Come On Summer (It’s Party Time) – Feat. The Ndlovu Youth Choir A Great Big Beautiful World (reprise) – Feat. The Ndlovu Youth Choir An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Die Tracks auf VIOLENCE INSANE IN A BEAUTIFUL WORLD komponierte, produzierte und spielte Roger Taylor mit Unterstützung seines langjährigen Weggefährten Joshua J. Macrae, seiner Liveband sowie bei drei Songs mit dem bereits erwähnten Ndlovu ein. Zu letzterer Kollaboration berichtet die Rock-Legende: „Ich war wirklich glücklich, als ich auf diesen erstaunlichen südafrikanischen Chor aufmerksam wurde, der auf Zulu singt. 🛒 JETZT QUEEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN! Sie sind einfach wunderbar. Sie haben die unglaublichste Cover-Version von ‘Bohemian Rhapsody’ gemacht — und sie ist fabelhaft. Ich konnte es kaum glauben, als ich es hörte. Plötzlich hatten wir die großartige Idee, sie zu bitten, in einigen der Tracks zu singen, was sie auch taten. Und ich denke, das hat diese Songs verändert. Das verleiht ihnen eine ganz neue Dimension. Ich bin wirklich begeistert von ihrer Arbeit daran.“

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