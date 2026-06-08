Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mikkey Dee: Der Schlagzeuger erlaubt sich keine Fehler

Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee mit Scorpions in der AccorHotels Arena am 26. Juni 2018 in Paris
Ex-Motörhead-Drummer Mikkey Dee mit Scorpions in der AccorHotels Arena am 26. Juni 2018 in Paris
Foto: Redferns, David Wolff - Patrick. All rights reserved.
von
Wie Mikkey Dee jüngst erklärte, würde er beim Schlagzeugspielen grundsätzlich niemals Fehler machen. Der Grund: jahrzehntelange Übung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der frühere Motörhead– und aktuelle Scorpions-Schlagzeuger Mikkey Dee gibt sich perfektionistisch. Er würde nämlich bei Spielen keine Fehler machen, wie er meint. Der Grund: Über Jahrzehnte hinweg hat Dee eine Routine aufgebaut, die ihn offenbar nie aus dem Konzept bringt.

Keine Zeit für Patzer

„Ich denke, ich bin bezüglich meines Schlagzeugspiels viel reifer geworden“, erklärte Dee im Interview mit ‘Percussion Discussion’. „Ich habe viel Routine, und meine fehlende körperliche Kraft kompensiere ich mit Übung und Erfahrung. Und ich vergleiche das häufig mit Eishockey. Mit zwanzig hatte man so viel körperliches Potenzial […] Wenn man dann die älteren Spieler trifft, die alten Profis sozusagen, verbrauchen sie vielleicht 40 Prozent ihrer Energiereserven, weil sie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Warum machen sie das? Weil sie die Routine haben und wissen, wo sie auf dem Eis stehen müssen. Genau wie ein Schlagzeuger. Ich weiß heute, wo ich mich zurücknehmen muss. Ich weiß, wo ich Gas geben kann, und fühle mich hinter dem Schlagzeug viel sicherer.“

Als Mikkey Dee vor rund zehn Jahren als Schlagzeuger zu den Scorpions stieß, sorgte seine perfektionistische Arbeitsmoral für Ungläubigkeit bei seinen Band-Kollegen. „Ich habe den Jungs von den Scorpions gesagt, als ich bei ihnen einstieg: ‚Ich mache keine Fehler.‘ Sie haben gelacht, und ich entgegnete, dass ich das wirklich ernst meinen würde. Doch sie sagten nur: ‚Ja, ja, Mikkey. Es ist okay. Es ist kein Problem. Jeder vermasselt es mal.‘

Scorpions Hurricane 40th Anniversary Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Scorpions Hurricane 40th Anniversary Männer T-Shirt schwarz XL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
von Scorpions
Für € 23,99 bei Amazon kaufen

Doch ich nicht. Ich mache keinen Mist“, so der Musiker. „Ich mache meine Hausaufgaben und weiß, wenn ich hinter dem Schlagzeug sitze, dass ich nichts vermassele. Und das liegt an der Routine. Ich weiß einfach, wie ich mich vorbereiten kann. Ich mache meine Hausaufgaben richtig.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Fehler Interview Mikkey Dee motörhead Percussion Discussion Schlagzeug Schlagzeuger scorpions
Six Feet Under trennen sich von Drummer Marco Pitruzzella
Six Feet Under - Rockfabrik Nuernbeg - 10-8-2014_0005.jpg
Kurz vor dem Start der Europatournee verkünden Six Feet Under einen Personalwechsel. Marco Pitruzzella gibt demnach nicht länger den Takt an.
Six Feet Under haben über die Sozialen Netzwerke verlauten lassen, dass Schlagzeuger Marco Pitruzzella nach 13 Jahren nicht länger Teil der Band ist – und das kurz vor der anstehenden Tour durch Europa. Über die Beweggründe schweigt sich die Formation um Chris Barnes aus, doch immerhin ist für Ersatz gesorgt. Willkommen und Tschüs! Im offiziellen Statement heißt es zunächst: „Wir wollen all unseren Fans weltweit mitteilen, dass wir uns riesig darauf freuen, in der kommenden Woche unsere Europatournee zu starten und damit unseren intensiven Sommer-Tour-Plan einzuläuten.“ Fast beiläufig bitten Six Feet Under darum, Ruston Grosse als neuen Schlagzeuger willkommen zu…
Weiterlesen
Zur Startseite