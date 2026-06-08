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Breaking Benjamin: Neues Album ist fertig

Breaking Benjamin, Jasen Rauch
Breaking Benjamin-Gitarrist Jasen Rauch @ Rock am Ring 2026.
Foto: Redferns via Getty Images, GINA WETZLER. All rights reserved.
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Acht Jahre liegt das letzte Album von Breaking Benjamin schon zurück. Allzu lange müssen Fans nicht mehr auf Nachschub warten.
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Bei Rock am Ring und Rock im Park haben Breaking Benjamin jüngst den Auftakt ihrer Europatournee gefeiert. Im Zuge dessen wurden die beiden Gitarristen Jasen Rauch und Keith Wallen von Moshpit Passion gefragt, wie es um das Nachfolgealbum zu EMBER steht. Immerhin liegt die Platte schon mehr als acht Jahre zurück.

Doppelt und dreifach

„Das Album ist fertig“, antwortete Jasen Rauch ohne Umschweife. „Die Veröffentlichung steht kurz bevor, und wir haben einige große Ankündigungen parat. Was wir sagen können, ist, dass wir seit der Pandemie – also seit vier Jahren – so gut wie in Vollzeit an den Aufnahmen gearbeitet haben. Manche der Songs haben wir sogar dreimal neu aufgenommen.“

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Auch der Ausstieg von Schlagzeuger Shaun Foist vergangenes Jahr habe dazu beigetragen, dass die Arbeiten an dem Album länger gedauert haben. „Hinzu kamen persönliche Angelegenheiten – sei es privat, in der Familie oder innerhalb der Band. Dass wir das nun alles hinter uns haben und das Ergebnis vor uns sehen, macht uns einfach sehr stolz.“ Das genaue Veröffentlichungsdatum soll „im Lauf des Sommers“ bekanntgegeben werden.

Rauch erklärt weiter, dass die Aufnahmen „buchstäblich vor ein paar Wochen“ fertiggestellt worden seien. „Wir waren gerade bei einem anderen Festival in Amerika. Es fehlte noch eine Gesangszeile, die wir aufnehmen mussten.“ Also tat Sänger Benjamin Burnley dies direkt vor Ort. Derzeit gebe es lediglich „noch ein paar letzte Änderungen am Artwork“, bis das Ergebnis bereit für die Veröffentlichung ist.

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Anfang Mai veröffentlichte die Band bereits die neue Single ‘Something Wicked’, die das jüngste Kapitel der Band einläutet und einen Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum gibt. Bis es so weit ist, sind Breaking Benjamin demnächst an folgenden Terminen live zu sehen.

Breaking Benjamin live 2026

  • 09.06. Leipzig, Felsenkeller
  • 12.06. A-Nickelsdorf, Nova Rock
  • 13.06. CH-Interlaken, Greenfield Festival
  • 15.06. Hamburg, Große Freiheit 36
  • 16.06. Köln, Live Music Hall
  • 18.06. F-Clisson, Hellfest
  • 19.06. B-Dessel, Graspop Metal Meeting
  • 22.06. Berlin, Huxleys Neue Welt


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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