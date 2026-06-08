Nach dem Erfolg ihrer spektakulären Arenatournee im Jahr 2025, zu deren Highlights eine Burg auf der Bühne sowie eine mechanische Zugbrücke gehörten, kündigen Sabaton nun den zweiten Teil der „The Legendary Tour“ an. Die Band äußert sich wie folgt: “Nachdem wir 2025 eine der größten Arenatourneen mit über 20 Lastwagen und mehr als 200 Crewmitgliedern absolviert hatten, konnten wir es nicht einfach bei Kapitel eins belassen! Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu dürfen, dass ,The Legendary Tour – Part 2‘ 2027 nach Europa kommt! Erneut werden wir von ,The Legendary Orchestra‘ begleitet, zusammen mit den talentierten Gast-Stars Noa Gruman, Tina Guo und Mia Asano, deren kraftvoller Auftritt unsere Musik in grandioser Weise zum Leben erwecken wird.”

Die Termine der„The Legendary Tour“ vergangenes Jahr zogen 260.000 Zuschauer in 13 verschiedenen Ländern an; mit 420 Tonnen Equipment war dies die größte Arenatourneeproduktion, die je von einer Rock-Band auf die Beine gestellt wurde. Die Tour im Frühjahr 2027 wird Sabaton erneut in 21 Städte in insgesamt 15 Ländern führen – darunter sind Shows in Nürnberg, Düsseldorf, Mannheim, Leipzig und Hamburg. Die Band fährt fort: „Macht euch bereit für jede Menge Explosionen, epische Geschichten und lauten Heavy Metal. Falls ihr das erste Mal nicht dabei wart, ist dies eure Chance, dieses theatralische, überlebensgroße Erlebnis mitzuerleben – den ultimativen Sabaton-Abend. Und wenn ihr wieder dabei seid, erwarten euch neue Überraschungen und Wendungen! Europa… Seid ihr bereit, erneut zur Legende zu werden?“

METAL HAMMER präsentiert:

Sabaton – Tour 2027

22.04. Nürnberg, PSD Bank Nürnberg Arena

23.04. Düsseldorf, PSD Bank Dome

26.04. Mannheim, SAP Arena

27.04. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

28.04. Hamburg, Barclays Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets. (ab 10.06.2026, 10 Uhr)

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