Mit einem eindrucksvollen Festival-Wochenende hat Rock am Ring seine 41. Ausgabe gefeiert und einmal mehr bewiesen, warum das Festival seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Live-Events Europas zählt. 90.000 Besucher erlebten am Nürburgring drei Tage voller Musik, Energie und unvergesslicher Festival-Momente.

Internationale Top-Acts wie Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Bad Omens, Limp Bizkit, Sabaton oder Papa Roach lieferten unvergessliche Auftritte vor einer beeindruckenden Kulisse. Zu den großen Highlights des Wochenendes zählte die Rückkehr von Linkin Park an den Ring – erstmals seit zwölf Jahren. Ebenso sorgten Papa Roach mit einem spektakulären Helikopteranflug direkt hinter die Bühne für einen der außergewöhnlichsten Momente des gesamten Festivals.

Ein weiteres Highlight folgte wenig später: Unter dem Jubel Zehntausender Fans und einem spektakulärem Feuerwerk wurden blink-182 als erster Headliner für Rock am Ring 2027 angekündigt. Damit erfüllt das Festival einen langjährigen Wunsch vieler Besucher. Nach mehr als vier Jahrzehnten Festival-Geschichte werden die kalifornischen Pop-Punk-Ikonen 2027 erstmals überhaupt bei Rock am Ring auftreten – eines der meistgewünschten Debüts in der Geschichte des Festivals.

Musik, Freundschaft und Leidenschaft

Matt Schwarz, Veranstalter von Rock am Ring, zieht ein positives Fazit: „Ein Wochenende wie dieses erinnert uns daran, warum wir Festivals veranstalten. 90.000 Menschen haben Rock am Ring in eine einzigartige Stadt aus Musik, Freundschaft und Leidenschaft verwandelt. Die Energie auf dem Gelände war vom ersten bis zum letzten Moment außergewöhnlich. Mit blink-182 konnten wir zudem einen der meistgewünschten Acts der Festival-Geschichte erstmals für Rock am Ring gewinnen. Schöner kann der Ausblick auf 2027 kaum sein.“

Auch die Einsatzkräfte und Behörden ziehen eine positive Bilanz. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen verlief das Festival-Wochenende friedlich und organisatorisch reibungslos. Nach einem ausverkauften Rekordjahr startet der Vorverkauf für Rock am Ring 2027 am Dienstag, 09. Juni 2026 um 12 Uhr.

Rock am Ring 2027

4.–6. Juni 2027, Nürburgring

Tickets: Ab Dienstag, 9. Juni 2026, 12 Uhr

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