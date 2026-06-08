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Testament: Chuck Billy baut auf prominente Unterstützung

Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Für die Arbeit an seiner Biografie konnte Testament-Sänger Chuck Billy unter anderem Rob Halford und Randy Blythe gewinnen.
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In wenigen Monaten erscheint die Biografie von Testament-Frontmann Chuck Billy ‘Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy’. Dafür hat sich der Musiker prominente Unterstützung gesucht, unter anderem schreiben Rob Halford (Judas Priest) und Randy Blythe (Lamb Of God) ein Vor- und Nachwort. Wie Billy nun erklärte, habe die Kontaktaufnahme zu den beiden einige Überwindung gekostet. Eine Ablehnung wollte er nicht in Kauf nehmen.

Die Zwei Leben des Chuck Billy

„Ich musste mich echt überwinden, denn man fragt ja gern, will aber keine Absage bekommen. Es braucht einen Moment, bis man den Mut hat, zu sagen: ‚Okay, ich bin bereit für die Absage, falls er nein sagt.‘“, erklärte Billy im Interview mit ‘Rebel Radio’. „Als ich Randy schrieb, war er sofort dabei. Er meinte: ‚Na klar! […] Ich mach alles, was du brauchst.‘ Und Rob ebenso.

Ich hatte endlich den Mut, Rob zu kontaktieren. Und er meldete sich sofort zurück und sagte, es wäre ihm eine Ehre. Innerhalb von zwei Tagen hatte ich es. Er hatte es geschrieben. Und es hat mich umgehauen. Seine Worte haben mich fast zu Tränen gerührt, es war einfach großartig.“

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‘Holding My Breath: The Two Testaments Of Chuck Billy’ erscheint am 10. November 2026 und soll aus zwei ineinandergreifenden Testamenten bestehen, die Billys Lebens nachzeichnen. Das Alte Testament behandelt die frühe Bay Area-Thrash Metal-Szene sowie die Gründung und den Aufstieg von Testament.

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Im Neuen Testament spricht der Musiker hingegen offen über seine Krebserkrankung, von der er im Alter von 38 Jahren völlig überrascht wurde. Es folgte ein langer Genesungsprozess, verbunden mit Chemotherapie und mexikanisch-amerikanischen Erbe, spirituellen Heilern, Visionen und der tiefen Liebe der Metal-Community.


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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