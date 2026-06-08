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Black Veil Brides: Schlagzeuger muss Zwangspause einlegen

Christian "CC" Coma von Black Veil Brides
Christian "CC" Coma mit Black Veil Brides live im Michigan Lottery Amphitheatre am 3. Juli 2025 in Sterling Heights, Michigan.
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
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Wegen eines „bedauerlichen persönlichen Grundes“ muss Black Veil Brides-Schlagzeuger Christian „CC“ Coma für den Rest der Europatournee aussetzen.
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Black Veiil Brides-Schlagzeuger Christian „CC“ Coma muss gezwungenermaßen pausieren: Aufgrund eines „bedauerlichen persönlichen Grunds“ muss er für den Rest der Europatournee 2026 aussetzen. Vertreten wird er für diese Dauer von Wade Murff, der seit diesem Jahr zum Live-Ensemble von Godsmack gehört.

Ungewollte Zäsur

„Aufgrund eines bedauerlichen persönlichen Grunds wird unser Bruder Christian Coma für den Rest der Europatournee 2026 nicht mit uns auf der Bühne stehen“, erklärten Black Veil Brides in einem Beitrag in den Sozialen Medien. „Wir entschuldigen uns bei allen, die die bereits angekündigte Absage des Konzerts in Mailand zur Kenntnis genommen haben, aber diese Situation erforderte entsprechende Anpassungen.

Unser Freund Wade Murff wird uns nach Rock am Ring für den Rest der Tournee begleiten, und wir freuen uns darauf, euch alle bei den folgenden Konzerten zu sehen.“

 

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Über die genauen Hintergründe der Zwangspause gaben Black Veil Brides allerdings keine Details bekannt. Jedoch erklärte die Band nachdrücklich, dass Coma für den zweiten Teil der US-Tour wieder dabei sein wird: CC wird für den zweiten Teil der Tournee in den USA wieder zur Band stoßen. Bitte seid in dieser Zeit mit euren Gedanken bei ihm und zeigt euer Mitgefühl.“


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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