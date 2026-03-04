Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Testament: Chuck Billy lehnt KI in der Kunst ab

Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Testament-Sänger Chuck Billy @ Summer Breeze 2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Testament-Frontmann Chuck Billy machte in der Vergangenheit viele Begegnungen mit Künstlicher Intelligenz, doch ihre Verwendung in der Musik lehnt er ab.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Künstliche Intelligenz beeinflusst viele Bereich des Lebens, so auch die Kunst. Etliche Musiker haben sich ihrer in den vergangenen Monaten und Jahren bedient, die Ergebnisse teilweise veröffentlicht. Andere erklären dagegen ihre Abneigung gegenüber den technischen Möglichkeiten. Auch laut Testament-Frontmann Chuck Billy sind diese kritisch zu betrachten. Für ihn müsse Kunst von Menschenhand stammen, erklärt er. Trotzdem erkennt Billy auch in diesem Bereich die Berechtigung von KI an.

Vorsprung durch Kreativität

„Es ist nicht kreativ. Ich schätze, es könnte ein kreatives Werkzeug sein, das einem beim Schreiben und Arbeiten hilft. Man sollte es nutzen, um etwas zu produzieren und dann zu veröffentlichen. Aber KI ist heutzutage allgegenwärtig“, sagte Billy im Interview mit Metal Shop 101.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Ich bin in San Francisco, Texas und New York herumgefahren und wurde in fahrerlosen Taxis transportiert. Letzte Woche war ich in L.A., wo überall auf den Straßen Essensstände und Roboter unterwegs sind. Und selbst bei Sweetwater, einem Musikvertrieb an der Ostküste, ist das Lager komplett robotisiert.

Ishtars Gate - T-Shirt
Ishtars Gate - T-Shirt
von Testament
Für € 18,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Also, die Möglichkeiten sind da. Sie haben Arbeitsplätze vernichtet. Aber was die kreative Entwicklung angeht, bin ich nicht begeistert davon. Vielleicht, wenn man ein junger Kerl ist und versucht, ein T-Shirt zu gestalten, ja, dann kann man ruhig KI einsetzen. Aber wenn man das Ergebnis auf sein Album packt und an die Öffentlichkeit verkauft, bin ich nicht dabei. Oder wenn man versucht, einen Song damit zu vermarkten. Es ist wie mit allem anderen – man findet ein neues Werkzeug, das einem hilft, etwas zu bewältigen, und man nutzt es. Ein Künstler zu sein, der in Wahrheit gar kein Künstler ist, ergibt für mich einfach keinen Sinn.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Chuck Billy Interview KI Kunst Künstliche Intelligenz Metal Shop 101 Musik Roboter testament
Sepultura: Greyson Nekrutman weiß, was er will
Greyson Nekrutman Sepultura
Sepultura-Schlagzeuger Greyson Nekrutman hat konkrete musikalische Vorbilder. Doch keines von ihnen stammt aus der Metal-Szene.
Seit dem Eloy Casagrande 2024 Sepultura den Rücken gekehrt hat und bei Slipknot eingestiegen ist, trommelt der 23-jährige Greyson Nekrutman bei der brasilianischen Thrash Metal-Instanz. Trotz seines vergleichsweise jungen Alters zeigt sich der Musiker sehr ambitioniert bezüglich seiner musikalischen Ziele. Keine halben Sachen „Es ist verrückt. Ich meine, ich habe immer noch etwas damit zu kämpfen, wenn Leute mir sagen, ich sei ihr Lieblingsschlagzeuger. Ich denke mir dann immer: 'Warum ich?'“, so Nekrutman im Interview mit ‘Drummer's Review’. „Weil mir Leute aus der Schlagzeugwelt sagten, eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Spielweise sei falsch, habe ich das alles über Bord…
Weiterlesen
Zur Startseite