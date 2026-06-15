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Coal Chamber: Mikey Cox muss noch einmal operiert werden

Coal Chamber live, Nova Rock 2013
Coal Chamber live, Nova Rock 2013
Foto: CKönigsmayr/kingsizepictures.co. All rights reserved.
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Nach seiner Krebsdiagnose im vergangenen Jahr muss Coal Chamber-Schlagzeuger Mikey Cox ein letztes Mal operiert werden.
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Kurz vor dem Auftritt von Coal Chamber beim diesjährigen Sick New World Festival in Las Vegas hatte Drummer Mikey Cox Ende April eröffnet, dass er vor einem Jahr die Diagnose Krebs erhalten hatte. Über die Sozialen Medien teilte er damals mit: „Am 1. April 2025 erhielt ich die Diagnose Krebs im Stadium 3.“ Dann erklärte er: Nach einem einjährigen Kampf und absolut brutalen Bestrahlungs-, Chemotherapie- und schließlich Operationszyklen bin ich unendlich dankbar, sagen zu können: Ich bin krebsfrei!“

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So ganz scheint es aber noch nicht vorbei zu sein. Coal Chamber haben nämlich ihren Auftritt beim diesjährigen Louder Than Life Festival im September abgesagt, damit sich Cox dem letzten chirurgischen Eingriff im Zusammenhang mit seiner Krebsdiagnose und der laufenden Behandlung unterziehen kann.

Eins nach dem anderen

In einem Update schreibt Cox jüngst: „Nach monatelangen Untersuchungen, Tests und Arztterminen bin ich unendlich dankbar sagen zu können, dass ich alle neuerlichen Tests bestanden habe und von meinen Ärzten endlich grünes Licht für die – wie wir hoffen – letzte Krebsoperation erhalten habe.“ Zwar sei er über den verpassten Auftritt traurig, aber „dies ist die Nachricht, für die meine Familie und ich gekämpft haben. Und ich freue mich riesig darauf, diesen nächsten Schritt zu gehen.“

Weiterhin erklärt der Schlagzeuger: „Jetzt konzentriere ich mich auf die Operation, die Genesung und darauf, so bald wie möglich gemeinsam mit meiner Coal-Chamber-Familie wieder auf der Bühne zu stehen. Die Zukunft sieht vielversprechend aus, und ich kann es kaum erwarten, euch alle bald wiederzusehen!“ 

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Wie es um die Gastspiele beim Aftershock Festival und dem Sick New World Texas 2026 im Oktober steht, ist bislang nicht bekannt. Im Mai gab Frontmann Dez Fafara gegenüber KillerTube zu Protokoll: „Mikey hatte Krebs, der ihn eigentlich hätte umbringen müssen. Ich glaube nicht, dass viele Menschen das überlebt hätten.“ Für Fafara kann dies nur ein „verdammtes Wunder“ sein. Zudem sei die Verbindung zwischen ihm und Cox dadurch nur noch enger geworden.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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