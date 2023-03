Devildriver: Dez Fafara hat Herzprobleme aufgrund von Corona

auch interessant

Dez Farara laboriert an Herzproblemen, die sich in Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung eingestellt haben. Die gab der Sänger nun zu Protokoll. Die Ärzte haben ihm deswegen verboten, Überseeflüge zu machen. Aus diesem Grund kann er mit Devildriver derzeit nicht in Europa auftreten, sondern geht stattdessen mit Coal Chamber auf US-Tour.

Langer Weg

„2021 bin ich an COVID-19 erkrankt, wovon ich Herzprobleme davongetragen habe“, erläutert Dez Farara. „Ich musste im Erdgeschoss meines Hauses leben, weil ich kaum mehr als zwei Schritte gehen konnte, ohne zusammenzubrechen. Tatsächlich habe ich mich zu der Zeit von meiner Familie verabschiedet, denn ich dachte nicht, dass ich durchkommen würde. 2022 begann, und sehr langsam fing ich an, einen Block weit zu gehen. Dann zwei Blocks. Ich musste mir meinen Weg zurück hart erkämpfen. So brauchte es 14 Monate, um an einen Punkt zu gelangen, an dem ich wieder auf der Bühne auftreten konnte.

Mein Kardiologe (der mir das Leben gerettet hat) bat mich, dieses Jahr auf überhaupt keine langen Flüge zu gehen, da wir die Situation beobachten. Es war ein sehr langer Weg für mich und meine Familie, doch ich komme wieder in Form. Sogar jetzt auf Tour mit Devildriver [in den USA — Anm.d.A.] muss ich nach der Show direkt in meine Schlafkabine gehen, da ich in meinem unteren Herzen noch immer eine Entzündung habe. Das hält mich davon ab, auf Flüge nach Übersee zu gehen. […] Ich will euch alle wissen lassen, dass es mir dabei geholfen hat, dies zu überleben, ans Touren, auf der Bühne zu sein und Musik zu spielen zu denken.“

DEALING WITH DEMONS VON DEVILDRIVER BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.