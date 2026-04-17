Die Videos der Woche vom 17.04. mit Thundermother, Devildriver u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Amorphis ‘The Lantern’

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Bloodhunter ‘Threshold Of Hell’ (feat. Fernando Ribeiro)

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Crematory ‘Blind’

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Devildriver ‘Dig Your Own Grave’

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Enter Shikari ‘Find Out The Hard Way…’

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Erdve ‘Ydos’

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From Ashes To New ‘Forever’

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Frozen Soul ‘Deathweaver’

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Immolation ‘Bend Towards The Dark’

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King Kraken ‘Call To War’

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Moon Shot ‘Hammer Of Changes’

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Ravaged By The Yeti ‘Vengeance In Fur’

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Skindred ‘My People’

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Soen ‘Axis’

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Thundermother ‘The Road Is Ours’ (live)

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Zornheym ‘Somewhere Far Beyond’

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