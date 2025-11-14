Testament haben nicht vor, in nächster Zeit das Handtuch zu werfen. Das bestätigt Gitarrist Eric Peterson im Interview mit Robert Walton von The Metal Meltdown, nachdem er gefragt worden war, ob die Band Pläne habe, bald in Rente zu gehen.

Gefühlt jung

Peterson sagt: „Wir tragen das bis ans Ende. Das sagt Chuck (Billy, Sänger – Anm.d.Red.) immer. Ich glaube, dass ich für immer weitermachen könnte. Aber wer weiß das schon? Ich fühle mich jung, ich fühle mich nicht, als wäre ich 60. Aber das ist fast seltsam für mich, weil wenn mein jüngeres Ich mich jetzt sehen könnte, wäre es überrascht.

Weil ich kann kann mich daran erinnern, als mein Großvater 60 war. Er hatte eine Glatze und einen kleinen Stifthalter und trug Polyesterhosen bis zum Bauchnabel. Und das sehe ich einfach nicht passieren. Ich glaube, dass es vielleicht an unserem Lebensstil liegt… Ich glaube, dass Metal einen einfach jung hält“, sinniert der Gitarrist.

Alle noch da

Peterson nennt einige Beispiele von alten Bands, die er für junggeblieben hält. „Schau dir Metallica an. Sie rocken immer noch, und ihr letztes Album ist ziemlich cool. Exodus sind gerade richtig heiß. Sie haben einen ihrer alten Sänger zurück. Ich habe die neue Musik noch nicht gehört aber weiß, dass Gary (Holt, Gitarrist – Anm.d.Red.) wie ich förmlich brennt. Overkill sind noch da. Und ich freue mich darauf, das neue Coroner-Album zu hören.“

Er erklärt: „Wir sind alle in diesem Alter, in dem man sich fragt, ob man noch bei der Sache ist. Fühle ich es noch? Anthrax sind immer noch da. Es ist lustig. Viele der Bands, die wie früher mit 17, 18, 19 Jahren gehört haben, wie beispielsweise Judas Priest oder Iron Maiden, waren damals in ihren späten Zwanzigern. Sie sind wahrscheinlich um die 10-15 Jahre älter als wir, aber trotzdem noch da.“

Hoffnung für die Zukunft

Das macht dem Testament-Gitarristen Hoffnung, wie er erzählt: „Es gibt Hoffnung. Ich kann mich daran erinnern, in meinen späten Zwanzigern und Dreißigern festzustellen, dass Iron Maiden noch da sind. Und sie sind jetzt auch noch da. Also glaube ich, dass wir noch Zeit haben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotzdem macht es das Alter nicht leichter. „Es wird im Alter schwerer. Man muss einfach auf sich achtgeben, gesund essen und ein bisschen Sport treiben. Wenn man das tut, sich fit hält und nicht übertreibt… Ich weiß, dass wir alle noch trinken, aber es ist jetzt schwerer, sich davon zu erholen“, gibt Peterson zu.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.