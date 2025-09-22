Toggle menu

Testament: Alex Skolnick würde gerne mit Metallica touren

Testament-Gitarrist Alex Skolnick (l.) hätte nichts dagegen, mit Metallica unterwegs zu sein
Testament-Gitarrist Alex Skolnick (l.) hätte nichts dagegen, mit Metallica unterwegs zu sein
Foto: Roy Rochlin/Getty Images/www.RoyRochlin.com + Kevin Mazur/Getty Images for SiriusXM. All rights reserved.
von
Bei Metallica im Tour-Tross mitfahren — da wäre Alex Skolnick von Testament dabei. Allerdings will sich der Thrasher nicht plump aufdrängen.
Auf Tour gehen mit Metallica — damit erfüllt sich für viele Bands ein Traum. Dieses Jahr waren Pantera, Limp Bizkit, Suidical Tendencies und Ice Nine Kills mit den „Four Horsemen“ unterwegs, im November erweitern Evanescence diesen Kreis, während bei der Europa-Tour 2026 Avatar, Knocked Loose, Gojira und ebenfalls Pantera mit von der Partie sind.

Untergrund im Stadion

Alex Skolnick wurde nun in The Jasta Show darauf angesprochen, wie wahrscheinlich es sei, dass seine Band Testament mal mit James Hetfield und Co. die Stadien dieser Welt unsicher machen wird. „Im Augenblick sind Pantera mit Metallica zugange — und sie machen es einfach richtig gut auf dem Stadion-Level“, ordnet der Testament-Gitarrist die aktuelle Lage ein.

„Auch wenn sie in den Neunziger Jahren ein paar echt ordentliche Verkaufszahlen hatten, ist es immer noch intensive Musik und sehr viel näher dran an… — ich würde heutzutage nicht extrem sagen, denn heute ist die Musik sehr extrem geworden —, aber es ist viel näher an der Musik des Underground.

Und sie machen es auf diesem Level und beweisen, dass es auf diesem Level funktioniert. Man weiß also nie. Aber immer, wenn ich den Metallica-Jungs begegne, frage ich sie nicht: ‚Hey, nehmt ihr mich mit auf Tour?‘ Das wäre lächerlich. Lieber rede ich mit Lars [Ulrich, Schlagzeuger — Anm.d.R.] über Filme. Mit Kirk [Hammett, Lead-Gitarrist] spreche ich lieber über alte Gibson-Gitarren. Ich quatsche mit Robert [Trujillo, Bassist] lieber über Jaco Pastorius [einflussreicher Bassist, 1987 mit 35 Jahren verstorben].

Mit James plaudere ich über was auch immer er reden will. Sie sind großartige Kerle und sehr unterstützend. Sicher wäre es großartig [mit ihnen auf Tour zu gehen], aber sie sind auch eine Organisation. Selbst wenn sie selbst einzelne Gruppen des Line-ups aussuchen wollen, haben sie ihr Management Q Prime, die all das regelt.“


Themen

Alex Skolnick james hetfield Kirk Hammett Lars Ulrich Metallica pantera Rob Trujillo testament Tour Tournee
