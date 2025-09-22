Auf Tour gehen mit Metallica — damit erfüllt sich für viele Bands ein Traum. Dieses Jahr waren Pantera, Limp Bizkit, Suidical Tendencies und Ice Nine Kills mit den „Four Horsemen“ unterwegs, im November erweitern Evanescence diesen Kreis, während bei der Europa-Tour 2026 Avatar, Knocked Loose, Gojira und ebenfalls Pantera mit von der Partie sind.

Untergrund im Stadion

Alex Skolnick wurde nun in The Jasta Show darauf angesprochen, wie wahrscheinlich es sei, dass seine Band Testament mal mit James Hetfield und Co. die Stadien dieser Welt unsicher machen wird. „Im Augenblick sind Pantera mit Metallica zugange — und sie machen es einfach richtig gut auf dem Stadion-Level“, ordnet der Testament-Gitarrist die aktuelle Lage ein.

„Auch wenn sie in den Neunziger Jahren ein paar echt ordentliche Verkaufszahlen hatten, ist es immer noch intensive Musik und sehr viel näher dran an… — ich würde heutzutage nicht extrem sagen, denn heute ist die Musik sehr extrem geworden —, aber es ist viel näher an der Musik des Underground.

Und sie machen es auf diesem Level und beweisen, dass es auf diesem Level funktioniert. Man weiß also nie. Aber immer, wenn ich den Metallica-Jungs begegne, frage ich sie nicht: ‚Hey, nehmt ihr mich mit auf Tour?‘ Das wäre lächerlich. Lieber rede ich mit Lars [Ulrich, Schlagzeuger — Anm.d.R.] über Filme. Mit Kirk [Hammett, Lead-Gitarrist] spreche ich lieber über alte Gibson-Gitarren. Ich quatsche mit Robert [Trujillo, Bassist] lieber über Jaco Pastorius [einflussreicher Bassist, 1987 mit 35 Jahren verstorben].

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit James plaudere ich über was auch immer er reden will. Sie sind großartige Kerle und sehr unterstützend. Sicher wäre es großartig [mit ihnen auf Tour zu gehen], aber sie sind auch eine Organisation. Selbst wenn sie selbst einzelne Gruppen des Line-ups aussuchen wollen, haben sie ihr Management Q Prime, die all das regelt.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.