Ice Nine Kills waren 2023, 2024 und 2025 mit Metallica auf Tournee, und Sänger Spencer Charnas spricht in einer Folge des ‘The Mistress Carrie Podcasts’ über seine Erfahrungen. Auf die Frage, wie die Tour gewesen sei, kann der Frontmann nur Positives antworten.

Charnas erzählt: „Es war unglaublich. Es ist sehr schwer, das in nur wenige Worte zu fassen, aber ich werde es versuchen. Metallica sind eine Band, die ich selbst als kleines Kind schon geliebt habe. Ich wollte herausfinden, wie man ‘Master Of Puppets’ auf der Gitarre spielt. Mein Vater nahm mich ungefähr 1996, 1997 mit auf ein Konzert, um sie live zu sehen.“

Wahr gewordener Traum

Er erklärt: „Sie waren immer eine Band, die ich bewundert habe. Diese Gelegenheit zu bekommen, auch nur ein Konzert für sie zu eröffnen oder eine Festivalshow auf derselben Bühne zu spielen, war schon eine Bucketlist-Angelegenheit. Dass sie uns für ein paar Jahre über die ganze Welt mitgenommen haben, ist unglaublich.“

„Ihr ganzes Team und auch alle in der Band waren ganz einfach so nett und freundlich zu uns, und sie haben unsere Karriere wirklich verändert. Viele Leute haben uns geschrieben, sind zu uns gekommen oder haben auf Social Media gepostet, dass sie dadurch überhaupt von uns erfahren haben. Von so etwas träumt man eigentlich nur. Ich kann noch immer nicht glauben, dass das wirklich passiert ist“, schwärmt der Sänger.

Die Metaller von Ice Nine Kills, die für ihr durchgehendes Horrorthema bekannt sind, waren über drei Jahre neben Bands wie Mammoth (ehemals Mammoth WVH – Anm.d.Red.), Architects oder Five Finger Death Punch Supportact für die amerikanischen Thrash-Legenden.

