Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ice Nine Kills: Spencer Charnas spricht über Metallica-Tour

Ice Nine Kills-Spencer Charnas
Spencer Charnas, Ice Nine Kills @ O2 Academy Manchester, 4. Juni 2023.
Foto: Redferns, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Ice Nine Kills-Frontmann Spencer Charnas hat nur lobende Worte für Metallica übrig, nachdem sie über einige Jahre gemeinsam auf Tour waren.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Ice Nine Kills waren 2023, 2024 und 2025 mit Metallica auf Tournee, und Sänger Spencer Charnas spricht in einer Folge des ‘The Mistress Carrie Podcasts’ über seine Erfahrungen. Auf die Frage, wie die Tour gewesen sei, kann der Frontmann nur Positives antworten.

Charnas erzählt: „Es war unglaublich. Es ist sehr schwer, das in nur wenige Worte zu fassen, aber ich werde es versuchen. Metallica sind eine Band, die ich selbst als kleines Kind schon geliebt habe. Ich wollte herausfinden, wie man ‘Master Of Puppets’ auf der Gitarre spielt. Mein Vater nahm mich ungefähr 1996, 1997 mit auf ein Konzert, um sie live zu sehen.“

Wahr gewordener Traum

Er erklärt: „Sie waren immer eine Band, die ich bewundert habe. Diese Gelegenheit zu bekommen, auch nur ein Konzert für sie zu eröffnen oder eine Festivalshow auf derselben Bühne zu spielen, war schon eine Bucketlist-Angelegenheit. Dass sie uns für ein paar Jahre über die ganze Welt mitgenommen haben, ist unglaublich.“

„Ihr ganzes Team und auch alle in der Band waren ganz einfach so nett und freundlich zu uns, und sie haben unsere Karriere wirklich verändert. Viele Leute haben uns geschrieben, sind zu uns gekommen oder haben auf Social Media gepostet, dass sie dadurch überhaupt von uns erfahren haben. Von so etwas träumt man eigentlich nur. Ich kann noch immer nicht glauben, dass das wirklich passiert ist“, schwärmt der Sänger.

Die Metaller von Ice Nine Kills, die für ihr durchgehendes Horrorthema bekannt sind, waren über drei Jahre neben Bands wie Mammoth (ehemals Mammoth WVH – Anm.d.Red.), Architects oder Five Finger Death Punch Supportact für die amerikanischen Thrash-Legenden.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Ice Nine Kills Metallica Metallica-Tour Show Spencer Charnas Vorband
40 Jahre später: METAL HAMMER Festival auf der Loreley 1985
METAL HAMMER Festival 1985 auf der Loreley
Am 14.9.1985 stieg das METAL HAMMER Festival mit Metallica, Venom, Warlock, Running Wild u.a. – ein Rückblick in Wort, Bild, Video und Metallica-Interview.
Die Loreley – ein magischer Ort und eine der schönsten Konzert-Locations Deutschlands. Auch Metal ist dort zu Hause: ob beim Metalfest vor rund zehn Jahren, beim Festival zum 30. Jubiläum von In Extremo – oder beim legendären METAL HAMMER Festival 1985. Unser Magazin war keine zwei Jahre alt, als Metallica, Warlock, Venom, Whishbone Ash und andere zum METAL HAMMER Festival am 14.9.1985 auf der Loreley geladen wurden. Ein legendärer Abend – dessen wahre Größe erst in den folgenden Jahren erkennbar werden sollte. Übrigens: METAL HAMMER schreibt neue Legenden auf dem METAL HAMMER Paradise Indoor-Festival im November - noch gibt es…
Weiterlesen
Zur Startseite