Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica prüfen Las Vegas-Residenz, bestätigt Lars Ulrich

Angeblich wollen Metallica nächstes Jahr einige Male hintereinander in The Sphere auftreten
Angeblich wollen Metallica nächstes Jahr einige Male hintereinander in The Sphere auftreten
Foto: Getty Images, Kevin Carter. All rights reserved.
von
Lars Ulrich kann noch nicht offiziell bestätigen, dass Metallica 2026 mehrmals hintereinander in Las Vegas auftreten. Bock hätte er aber.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Vor Kurzem kursierte das Gerücht, dass Metallica kurz davor stehen, eine Live-Residenz in der spektakulären Konzerthalle The Sphere in Las Vegas zu besiegeln. Schlagzeuger Lars Ulrich sprach nun in „The Howard Stern Show“ über dieses Hörensagen. Dabei bestätigte der Thrash-Metaller diese Pläne zwar nicht, allerdings bejahte der 61-Jährige, dass sich die „Four Horsemen“ mit der Option befassen.

Noch keine Tinte unterm Vertrag

„Ich werde nicht bestätigten, weil es nichts zu bestätigen gibt“, stellt der Metallica-Trommler klar. „Aber ich werde es auch nicht bestreiten, weil wir alle große Fans dieser Location sind. All unsere Manager und unsere Produktionsleute waren dort und haben es sich angesehen. Es ist etwas, das wir in Erwägung ziehen, aber nichts ist in Stein gemeißelt und es hat noch kein grünes Licht gegeben. Es ist etwas, das wir prüfen — hinsichtlich irgendwann, wenn die Tour 2026 vorüber ist. Ich habe dort U2 am ersten Abend gesehen, als sie auf die Bühne gegangen sind. Das wollte ich mit eigenen Augen sehen, bevor ich auf YouTube sehen oder darüber lesen würde.

Ich war da — und wie jeder andere an diesem Abend hat es mich komplett umgehauen. Da spürte ich, dass es der Anfang eines neuen Kapitels ist, was Live-Auftritte angeht. Ich werde dir keine Scheiße erzählen: Ich würde es liebend gern machen, keine Frage. Es ist nicht unter Dach und Fach, aber wenn man mit mir redet und mich nach meiner Meinung fragt, würde ich es liebend gerne tun.“ 

Metallica Ride The Lightning Männer T-Shirt schwarz M 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Metallica Ride The Lightning Männer T-Shirt schwarz M 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 18,95 bei Amazon kaufen

Des Weiteren brachte Radiomoderator Howard Stern den Superbowl aufs Thementableau und fragte Ulrich, ob Metallica daran interessiert wären, kommendes Jahr während des Finales der US-amerikanischen American Football-Profiliga NFL aufzutreten. Das Endspiel findet 2026 nämlich in San Francisco — der Heimatstadt des Quartetts — statt. „Ja, verdammt. Natürlich würden wir das machen. Zuerst: Wir würden das machen. Zweitens: Ein Traum würde wahr werden, es in San Francisco zu machen — und es würde total passen. Man hat uns nicht angesprochen. Dass wir San Francisco auf der ganzen Welt repräsentiert und unsere Liebe für die Bay Area herausgeschrien haben, wäre sicher ein Teil davon, dass es passt. Letztendlich ist es aber nicht unsere Entscheidung.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Kirk Hammett Lars Ulrich Las Vegas Metallica Residenz The Sphere
Backstage bei Metallica: Videoreportage aus San Francisco
Robert Trujillo (l.) und James Hetfield beim Metallica-Auftritt am 13. Dezember 2024 im YouTube Theater in Inglewood
Backstage bei Metallica? Zwei Videoreportagen gewähren euch Einblicke hinter die Kulissen von Metallicas Homecoming-Show in der Bay Area!
Die „M72“-Tour von Metallica kam am Freitag 20.6. und Sonntag 22.6.2025 endlich in der Heimatregion der Band an - in der San Francisco Bay Area. Metallica-Tour-Koordinator Jon-Michael Marino gewährte lokalen TV-Sendern einen Blick hinter die Kulissen des Konzerts. Die beiden Metallica-Videoreportagen aus dem Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien seht ihr unten. „Man spürt definitiv eine andere Energie, wenn man in seiner Heimatstadt spielt“, so Metallica-Tourneekoordinator Jon-Michael Marino. „Ob man das nun als zusätzlichen Druck oder als extra Ansporn sehen will – für mich gehören die Heimkonzerte definitiv zu den besten der ganzen Tour.“ Metallica-Konzert in Zahlen 350 Crew-Mitglieder von…
Weiterlesen
Zur Startseite