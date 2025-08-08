Vor Kurzem kursierte das Gerücht, dass Metallica kurz davor stehen, eine Live-Residenz in der spektakulären Konzerthalle The Sphere in Las Vegas zu besiegeln. Schlagzeuger Lars Ulrich sprach nun in „The Howard Stern Show“ über dieses Hörensagen. Dabei bestätigte der Thrash-Metaller diese Pläne zwar nicht, allerdings bejahte der 61-Jährige, dass sich die „Four Horsemen“ mit der Option befassen.

Noch keine Tinte unterm Vertrag

„Ich werde nicht bestätigten, weil es nichts zu bestätigen gibt“, stellt der Metallica-Trommler klar. „Aber ich werde es auch nicht bestreiten, weil wir alle große Fans dieser Location sind. All unsere Manager und unsere Produktionsleute waren dort und haben es sich angesehen. Es ist etwas, das wir in Erwägung ziehen, aber nichts ist in Stein gemeißelt und es hat noch kein grünes Licht gegeben. Es ist etwas, das wir prüfen — hinsichtlich irgendwann, wenn die Tour 2026 vorüber ist. Ich habe dort U2 am ersten Abend gesehen, als sie auf die Bühne gegangen sind. Das wollte ich mit eigenen Augen sehen, bevor ich auf YouTube sehen oder darüber lesen würde.

Ich war da — und wie jeder andere an diesem Abend hat es mich komplett umgehauen. Da spürte ich, dass es der Anfang eines neuen Kapitels ist, was Live-Auftritte angeht. Ich werde dir keine Scheiße erzählen: Ich würde es liebend gern machen, keine Frage. Es ist nicht unter Dach und Fach, aber wenn man mit mir redet und mich nach meiner Meinung fragt, würde ich es liebend gerne tun.“

Des Weiteren brachte Radiomoderator Howard Stern den Superbowl aufs Thementableau und fragte Ulrich, ob Metallica daran interessiert wären, kommendes Jahr während des Finales der US-amerikanischen American Football-Profiliga NFL aufzutreten. Das Endspiel findet 2026 nämlich in San Francisco — der Heimatstadt des Quartetts — statt. „Ja, verdammt. Natürlich würden wir das machen. Zuerst: Wir würden das machen. Zweitens: Ein Traum würde wahr werden, es in San Francisco zu machen — und es würde total passen. Man hat uns nicht angesprochen. Dass wir San Francisco auf der ganzen Welt repräsentiert und unsere Liebe für die Bay Area herausgeschrien haben, wäre sicher ein Teil davon, dass es passt. Letztendlich ist es aber nicht unsere Entscheidung.“

—

