Metallica: Verpackungs-Fail um Funko Pop!-Trujillo

Robert Trujillo bei einer Metallica-Show am 13. Dezember 2024 in Inglewood
Robert Trujillo bei einer Metallica-Show am 13. Dezember 2024 in Inglewood
Foto: Getty Images, Kevin Winter. All rights reserved.
von
Da haben einige Metallica-Fans sicher geschaut wie ein Auto, als ihr Trujillo aus Plastik in der falschen Verpackung eingetroffen ist.
Merchandise in jeglichen Variationen erfreut sich bei Heavy Metal-Fans seit jeher großer Beliebtheit. Doof ist nur, wenn das gewünschte Produkt nicht in der gewünschten Qualität oder gar fehlerhaft daherkommt. Von diesem Hintergrund ausgehend haben sich einige Metallica-Liebhaber darüber gewundert, was ihnen zugestellt wurde. Bei dem Ganzen geht es um die beliebten Funko Pop!-Figuren, von der es zuletzt auch ein Robert Trujillo-Manschgerl gab.

Hoppala!

Das Problem: Aufgrund eines skurrilen Produktions-Malheurs traf der Funko Pop!-Metallica-Bassist nicht in der entsprechenden M72-Verpackung, sondern in einer ‘South Park’-Box ein (siehe Foto). So erzählten mehrere Käufer (unter anderem in dieser Facebook-Gruppe) davon, dass zwar die richtige Trujillo-Figur in ihrer Bestellung enthalten war, allerdings eben im verkehrten Drumherum. Konkret waren auf der Hülle der Sammelfigur Motive des ‘South Park’-Charakters Jimmy Valmer zu sehen.

Wie mehrere Fans berichten, ist ihnen der Makel erst aufgefallen, als sie Versandverpackung geöffnet haben. Ein User schreibt, dass er zuerst gedacht habe, es handle sich um Scherz, dass der Funko Pop!-Trujillo in einer ‘South Park’-Box ankam. Der Versandhändler Amazon habe ihm letztlich gestattet, die nicht korrekt eingehüllte Version zu behalten, und ihm zugleich eine einwandfrei verpackte Ersatzfigur zukommen lassen.

Die Panne betraf jedoch nicht alle Bestellungen: Manche Aufträge wurden ordnungsgemäß geliefert, obgleich auch Jimmy Valmer-Figuren in einer Metallica 72-Verpackung zugestellt wurden. Aktuell ist noch unklar, wie es zur Verwechslung beim Verpacken der Robert Trujillo- und Jimmy Valmer-Männchen kam. Fabrikant Funko hat seinen Griff ins Klo bislang noch nicht offiziell kommentiert. Gewiss ist dabei denkbar, dass beide Figuren am selben Tag hergestellt beziehungsweise abgepackt und in der Produktionskette der falschen Verpackung zugeordnet wurden.

Derweil dürfte sich manch ein Sammler ins Fäustchen lachen und sich durch einen Weiterverkauf, bei dem solche Fehlproduktionen nicht selten enorme Erlöse erzielen, einen satten Gewinn erhoffen. Besonders, wenn es die mängelbehafteten Artikel nur in geringerer Stückzahl gibt, kann der Wert mit der Zeit spürbar steigen. Abhängig davon, wie viele Funko Pop!-Trujillos in ‘South Park’-Boxen im Umlauf sind, könnten die kleinen Vinylbassisten durchaus zu einer begehrten Rarität im Metallica-Universum avancieren.


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

