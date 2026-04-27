Nachdem Schauspielerin und Showgirl Jenny Miller in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post behauptete, Slam Dunk-Direktor Ben Ray hätte sie mit Drogen versorgt und sie daraufhin vergewaltigt, tritt der Beschuldigte von seiner Position am Festival zurück. Das Festival postet via Social Media ein entsprechendes Statement dazu.

Vorläufiger Rücktritt

Dort heißt es: „Wir wissen von den Vorwürfen, die gestern bezüglich einer unserer Direktoren veröffentlicht wurden. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und verstehen, dass sie für unsere Gemeinschaft verstörend und schwer zu verarbeiten sind. Unsere Slam Dunk-Fans, Mitarbeitenden und Künstler sind, wie immer, unsere erste Priorität.

Obwohl er die Vorwürfe entschieden zurückweist, hat besagter Direktor in direktem Austausch mit dem Vorstand zugestimmt, sich für die Dauer der laufenden Ermittlungen aus dem operativen Geschäft Slam Dunks zurückzuziehen. Slam Dunk setzt sich nach wie vor dafür ein, ein sicheres, respektvolles und inklusives Umfeld für alle Mitarbeitenden, Partner und Kunden zu erhalten“, heißt es weiter.

Transparenz

Und zuletzt: „Unsere Werte und Kultur sind fundamental darin, wie wir arbeiten und wir fühlen uns verpflichtet, daran festzuhalten. Es wäre für uns unangebracht, uns weiter zu diesem laufenden Rechtsstreit zu äußern. Dennoch versprechen wir unserer Slam Dunk-Community Transparenz und Ehrlichkeit. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es angemessen ist.“

Jenny Miller hatte schon am 24. April auf Instagram ein Statement mit einem Foto von Ben Ray gepostet, in dem sie ihm Vorwarf, sie vergewaltigt zu haben. Sie löschte das Statement daraufhin wieder. Screenshots liegen Metalsucks vor. Sie schrieb: „Dieser Mann hat mich mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten missbraucht und vergewaltigt, als ich wegen Koks, das er mir gegeben hatte, das Bewusstsein verlor.“

Schwere Vorwürfe

Weiter erklärte sie: „Ich bin gerade dabei, ihn wegen des Traumas, das er mir angetan hat, anzuzeigen. Er war mein Freund und ich vertraute ihm. Er bezahlte mich, für ihn zu tanzen, weil er von Strippern besessen und ich pleite war. Eine Regel war, dass er mich niemals anfassen durfte.

Weiter beschreibt Miller, wie Ray sie in ihrem hilflosen Zustand gegen ihrem Willen angefasst habe. Sie sagt: „Ich sagte ihm, er solle verdammt noch mal von mir heruntergehen, aber dann versuchte er es einfach stärker. Dieser Mann ist abscheulich. Ich habe seiner Frau (jetzt Ex-Frau) gesagt, was er mir hinter ihrem Rücken angetan hat. Sie machte gerade eine In-vitro-Fertilisation und versuchte, von ihm schwanger zu werden.“

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Daraufhin erzählt sie, wieso sie überhaupt mit Ray in Kontakt stand. Miller schreibt: „Ich freundete mich mit ihm im Strip Club an, weil er mir einen Job anbot. Ich sollte für ihn an seinem Festival für Rockstars im VIP strippen, und er wollte einen eigenen Strip Club eröffnen. Er kannte auch viele meiner Freunde in Bands, also vertraute ich ihm, aber er ist ein Vergewaltiger, und das sollten alle wissen.“

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