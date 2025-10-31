Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Till Lindemann: Gericht verbietet Shelby Lynn Vorwürfe

Till Lindemann während einer Solo-Show beim Resurrection Fest am 26. Juni 2025 im spanischen Viveiro
Till Lindemann während einer Solo-Show beim Resurrection Fest am 26. Juni 2025 im spanischen Viveiro
Foto: Redferns, Mariano Regidor. All rights reserved.
von
Das Landgericht Hamburg hat angeordnet, dass Shelby Lynn nicht mehr behaupten darf, Till Lindemann hätte ihr etwas ins Getränk gemischt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Es gibt eine neue Entwicklung hinsichtlich der Vorwürfe gegen Till Lindemann. Wie Simon Bergmann, der Anwalt des Rammstein-Frontmanns, in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat das Landgericht Hamburg der Irin Shelby Lynn untersagt, die Behauptung, ihr seien beim Rammstein-Konzert in Vilnius am 22.05.2023 anlässlich einer von der Band organisierten Party Drogen in den Drink gemischt worden, zu tätigen.

„Unwahre Tatsachenbehauptungen“

Shelby Lynn war die erste Frau, die Anschuldigungen gegen Till Lindemann vorgebracht hatte. Weiterhin lässt Bergmann wissen: „Die Nordirin Shelby Lynn hatte in den Sozialen Netzwerken (Reddit, Twitter/X und Instagram) behauptet, dass ihr auf dem Rammstein-Konzert in Vilnius am 22.05.2023 Drogen bzw. K.O.-Tropfen in ihr Getränk gemischt worden seien. Darüber hinaus hatte sie den Verdacht geäußert, im Zustand der Bewusstlosigkeit körperlich misshandelt worden zu sein.

Diese Anschuldigungen lösten eine weltweite Empörungswelle zulasten unseres Mandanten aus. Diverse Medien berichteten über den Verdacht, unser Mandant habe Frauen bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.O.-Tropfen beziehungsweise Drogen betäubt oder betäuben lassen, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vornehmen zu können. Mit dem am 24.10.2025 verkündeten Urteil (Az. 324 O 76/24) hat das Landgericht Hamburg nunmehr Shelby Lynn untersagt, zu behaupten, ihr seien anlässlich des Rammstein-Konzerts in Vilnius am 22.05.2023 bei einer von der Band organisierten Party Drogen in den Drink gemischt worden, wenn dies geschieht wie durch die Aussagen

  • ‚I was spiked by Rammstein at pre party’ (Deutsch: ‚Ich wurde von Rammstein auf der Pre-Party gespiked’)
  • ‚The girl that got spiked by Rammstein’ (Deutsch: ‚Das Mädchen, das von Rammstein gespiked wurde’)
  • ‚SOMEBODY on Rammstein crew spiked me and many other girls’ (Deutsch: ‚IRGENDJEMAND aus der Rammstein Crew hat mich und viele andere Mädchen gespiked’)

Eingestellte Ermittlungen

Das Landgericht begründet das Verbot damit, dass es sich bei den vorstehend wiedergegebenen Äußerungen um prozessual unwahre Tatsachenbehauptungen handele. Da die Behauptungen ehrverletzend seien, treffe Shelby Lynn die Darlegungs- und Beweislast für die Richtigkeit ihrer Aussagen. Dieser sei sie nicht nachgekommen. Sie sei beweisfällig dafür geblieben, dass Mitglieder der Band Rammstein Drogen in ihr Getränk gemischt hätten. Auch die persönliche Anhörung von Shelby Lynn im Verhandlungstermin vom 22.08.2025 habe nicht zu einer anderen Überzeugung des Gerichts geführt.

Rammstein T-Shirt Angst schwarz, Offizielles Band Merchandise Fan Shirt mit Brust- und Rückendruck - M
Rammstein T-Shirt Angst schwarz, Offizielles Band Merchandise Fan Shirt mit Brust- und Rückendruck - M Für € 34,00 bei Amazon kaufen

Damit wurden Shelby Lynn nun die schwersten Vorwürfe gegenüber unserem Mandanten und der Band Rammstein gerichtlich verboten. Die Entscheidung ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil fast die gesamte Medienberichterstattung ab Juni 2023 an den nunmehr verbotenen Vorwürfen von Shelby Lynn angeknüpft hatte. Gegen diese Berichterstattung mussten wir für unseren Mandanten in zahlreichen Verfahren ebenfalls gerichtlich vorgehen. Diese Verfahren gingen fast ausnahmslos erfolgreich zugunsten unseres Mandanten aus.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auch die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die aufgrund der Vorwürfe von Shelby Lynn bei den Polizeibehörden in Vilnius und von der Staatsanwaltschaft Berlin eingeleitet worden waren, gingen zugunsten unseres Mandanten aus. Beide Verfahren wurden mangels hinreichenden Tatverdachts schon kurze Zeit nach Erstattung der jeweiligen Strafanzeige eingestellt.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Gericht Missbrauch rammstein Rohypnol Shelby Lynn Simon Bergmann Till Lindemann Vorwürfe
Perry Farrell kontert 10 Mio. $-Klage von Jane’s Addiction
Perry Farrell mit Jane's Addiction am 10. September 2024 in New York
Perry Farrell hat eine Antwort auf die Klage von Jane’s Addiction bei den US-amerikanischen Behörden eingereicht.
Zwei Monate, nachdem Jane’s Addiction eine 10-Millionen-Dollar-Klage gegen ihn eingereicht hatten, hat Perry Farrell eine Antwort bei den Behörden eingereicht. Wie das People-Magazin berichtet, heißt es darin, die Band "versäume es, Tatsachen vorzubringen, die einen Klagegrund darstellen“. Zudem zählt der Sänger 35 Verteidigungsstrategien auf — darunter den Vorwurf, Navarro habe „unsaubere Hände“. Weiterhin würden die Alternative-Rocker „keine ausreichenden Tatsachen für eine Klage“ nennen, welcher es „zumutbarer Sorgfalt zur Minderung der angeblichen Schäden“ fehle. Wer hat Recht? Darüber hinaus gibt Farrell zu Protokoll, „in gutem Glauben und ohne Bosheit“ gehandelt zu haben. Obendrein fordert der 66-Jährige die Erstattung seiner Anwalts- und…
Weiterlesen
Zur Startseite