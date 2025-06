Till Lindemann ist immer für Irritationen gut. Derzeit tourt der Rammstein-Frontmann mit seiner Solo-Band durch die Lande und erregt zum Beispiel mit einer recht speziellen Bühneneinlage die Gemüter. So geschehen unter anderem beim Metal Air Festival in Uelzen am 21. Juni 2025. Dabei warf der gebürtige Leipziger zuerst mit eigenen Händen Forellen ins Publikum, später feuerte er die Fische mit einer Art Kanone in die Meute.

Geschmacklos oder toll?

Das Ganze trägt sich gewiss immer beim Song ‘Fish On’ zu. Hierbei hängt sich Till Lindemann einen Bauchladen um, auf dem er die tote Fischen klein hackt und sie anschließend ins Auditorium schmeißt. Damit sorgt er in den Sozialen Medien für reichlich Kritik. „Das mit den Fischen finde ich unterste Schublade“, kommentiert ein User. „Ich war früher ein großer Rammstein-Fan. Das ist nur noch geschmacklos.“ Ein weiterer Beobachter analysiert: „Anhand seiner großen Fan-Gemeinde, die ja offensichtlich auch Gewalt verherrlicht, kann man sehen, wie zunehmend krank, seelisch verwahrlost und heuchlerisch unsere Gesellschaft zunehmend ist.“

Doch damit nicht genug — es geht auch ziemlich zynisch: „Um sich mit geschmacklosen Show-Einlagen zu überbieten, wird er bei der nächsten Tour wohl Delfine abschlachten oder Küken schreddern.“ An anderer Stelle heißt es: „Mal abgesehen davon, dass es noch Hunger im Land gibt: Allein die Tatsache, dass Tiere (wenn auch tot) in die Menge geworfen werden, auf denen dann die Fans herumtrampeln – da dreht sich mir das Herz und der Magen um.“ Gegenstimmen gibt es allerdings auch, so schreibt ein Fan: „War ein toller Abend… Und auf dem Fischmarkt wird auch mit Lebensmitteln rumgeworfen, und da beschwert sich auch keiner.“

Neu ist die Show-Nummer indes nicht, Till Lindemann pflegt das Ritual schon seit Jahren. Bereits 2020 veranlasste er damit die Tierschutzorganisation PETA zu folgendem Statement: „Wir von PETA haben vollstes Verständnis für Provokationen. Wenn jedoch fühlende Lebewesen dafür leiden und sterben müssen, hat unser Verständnis ganz klar ein Ende. Wir denken, dass Till Lindemann kreativ genug ist, in Zukunft ohne Tierleid eine spektakuläre Bühnen-Show zu inszenieren.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.