Rammstein nehmen sich derzeit bekanntlich eine Auszeit — doch Till Lindemann kann nicht stillsitzen, weswegen er im Sommer auf Festival- sowie im Herbst auf Solotour geht. Nun konnte der gebürtige Leipziger einige neue Termine für die „Meine Welt Tour 2025“ im Oktober, November und Dezember eintüten, welche nun insgesamt 25 Konzerte umfasst. Ganz frisch ergeben haben sich die Gigs in Barcelona (13.11.), Madrid (15.11.) und Prag (18.12.).

Zuletzt gab es einen personellen Wechsel in der Liveband von Till Lindemann. Wie der 62-Jährige in den Sozialen Medien mitteilte, ist Gitarristin Jessica Ruestow raus. Neu in die Formation rutschte Dani Sophia: „Till Lindemann beginnt die neue Konzert-Saison mit einem neuen Band-Mitglied. Nach dem Ende der Tournee durch Nordamerika im Oktober 2024 trennte sich die Gruppe wegen kreativer Differenzen von der ehemaligen Gitarristin Jessica Ruestow. Das neue Band-Mitglied, die Gitarristin Dani Sophia, wird beim Rockfest in Turku zum ersten Mal mit Till Lindemanns Band auftreten. Im Herbst und Winter 2025 werden Lindemann und seine Band 26 Liveshows in 17 Ländern in Europa spielen. Die ,Meine Welt‘-Tour startet am 29. Oktober 2025 in Leipzig.“

Till Lindemann — Meine Welt Tour 2025

29.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

31.10. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

02.11. BE-Antwerpen, Sportpaleis

04.11. GB-London, OVO Arena Wembley

06.11. Frankfurt, Festhalle

08.11. Dortmund, Westfalenhalle

10.11. Dresden, Messe Dresden

13.11. ES-Barcelona, Sant Jordi Club

15.11. ES-Madrid, Palacio Vistalegre

20.11. F-Paris, Adidas Arena

21.11. Düsseldorf, PSD Bank Dome

23.11. Hamburg, Barclays Arena

25.11. München, Olympiahalle

27.11. Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

29.11. A-Wien, Wiener Stadthalle

01.12. PL-Krakow, Tauron Arena

02.12. HU-Budapest, MVM Dome

04.12. RO-Bukarest, Romexpo

06.12. TR-Istanbul, Ülker Sports Arena

08.12. BG-Sofia, Arena 8888

10.12. HR-Zagreb, Arena

12.12. IT-Mailand, Alcatrazz

14.12. CH-Zürich, Hallenstadion

16.12. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.12. CZ-Prag, O2 Arena

Till Lindemann — Festivaltour 2025

13.06. FI-Turku, Rockfest

19.06. FR-Clisson, Hellfest

21.06. Uelzen, Metal Air

22.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

26.06. ES-Galicia, Resurrection Fest

28.06. PT-Lissabon, EvilLive Festival

29.06. ES-Cartagena, Rock Imperium Festival

04.07. Erfurt, openERFURT

06.07. IT-Lucca, Lucca Summer Festival

11.07. CZ-Vizovice, Masters of Rock

