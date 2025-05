Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett hat in der Vergangenheit schon des Öfteren über sein Gitarrenspiel geplaudert. Nun hat er das, was er und äußerst talentierte Instrumentalisten im Internet auf den sechs Saiten abliefern, erneut eingeordnet. So brachte der 62-Jährige im Interview beim britischen Metal Hammer seine Bewunderung für YouTuber zum Ausdruck und befand: Er selbst müsste viel besser an der Gitarre sein, als er es ist.

Luft nach oben

„Ich sehe viele [Leute auf YouTube] und bin verdammt beeindruckt“, gibt Kirk Hammett unumwunden zu. „Es gibt ein paar fantastische Gitarristen da draußen, bei denen ich einfach nur meinen Kopf schüttele und mich frage: ‚Warum arbeiten diese Kerle nicht? Warum nehmen sie nicht auf?’ Doch dann denke ich mir: ‚Vielleicht können sie es nicht. Vielleicht haben sie Jobs oder Familien oder etwas anderes, das sie nicht zurücklassen können. Ich sollte viel besser sein, als ich bin. Wenn ich ein paar dieser jungen Gitarristen sehe, denke ich mir: ‚Was habe ich falsch gemacht?’“

Das ist der eine Aspekt, den der Metallica-Musiker zum Ausdruck bringt. Die andere Facette ist jedoch, dass Kirk Hammett seine Art des Gitarrenspiels für absolut angemessen hält. „Es ist schwer für mich, hierbei objektiv zu sein. Ich weiß einfach, dass ich die Art mag, wie ich spiele. Wenn ich weiter aus meinen Eiern heraus spiele, wird jemand in der Lage sein, es nachzuvollziehen. Ich muss nicht angeben oder selbstgefällig werden, indem ich hingehe und sage: ‚Checkt diese Arpeggios über drei Oktaven mit Tapping in der Mitte aus!’ Darauf habe ich keinen Bock! Meine Art zu spielen ist bombastisch. Ich war schon immer so — sogar, als ich nur für mich in meinem Zimmer gespielt habe.“

