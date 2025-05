Nachdem die Metalcore-Helden Killswitch Engage – Jesse Leach (Vocals), Adam Dutkiewicz (Gitarre), Joel Stroetzel, (Gitarre), Mike D’Antonio (Bass) und Justin Foley (Drums) – im Februar ihr starkes neues Album THIS CONSEQUENCE veröffentlicht haben und anschließend ausgiebig durch ihre US-Heimat getourt sind, kündigt die Band Europadates für diesen Herbst an.

Killswitch Engage mit Vorbands zurück in Europa

Killswitch Engage werden 2025 zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder live in Europa zu sehen sein und insgesamt 25 Konzerte spielen, die in zwei Runs unterteilt sind. Der erste Teil der Tour startet am 29. September in Lissabon und endet am 20. Oktober in Dublin. Der zweite Teil beginnt am 20. November in Köln und endet am 3. Dezember in Helsinki.

Als Support in Europa wird die Band von Fit For An Autopsy, Decapitated und Employed To Serve begleitet.

Sänger Jesse Leach sagt über die Tour: „Ich freue mich sehr darauf, die Bühne mit so hochkarätigen Bands wie Decapitated, Fit For An Autopsy und Employed To Serve zu teilen! Das ist ein Monster von einem Line-up und eine Gelegenheit, einige unserer neuen Songs sowie einen soliden Mix aus altem Material zu spielen!

Eine Headlinertour durch Europa und Großbritannien ist längst überfällig, denn das letzte Mal ist schon gute sechs Jahre her. Ich bin mir sicher, dass die Tournee viel Aufsehen erregen und für einige großartige Erinnerungen sorgen wird!“

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf für die Tournee von Killswitch Engage beginnt am Freitag 9.5.2025 um 11 Uhr. Zuvor gibt es Frübucher-Möglichkeiten im Eventim-Presale, bereits am Mittwoch 7.5.2025, 11 Uhr.

Killswitch Engage-Shirt bei Amazon.de holen!

METAL HAMMER präsentiert:

Killswitch Engage + Fit For An Autopsy + Decapitated + Employed To Serve – Tour 2025

20.11. Köln, Palladium

21.11. Ludwigsburg, MHP Arena

22.11. Berlin, Columbiahalle

24.11. Prag, SasaZu

25.11. Leipzig, Haus Auensee

27.11. Hamburg, Sporthalle

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Killswitch Engage Killswitch Engage