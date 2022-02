Adam Dutkiewicz über den Einfluss von Metallica auf Killswitch Engage

auch interessant

Dass Metallica mit ihrem musikalischen Schaffen nicht bloß die Thrash-Gemeinschaft bereicherten, versichert unter anderen Killswitch Engage-Gitarrist Adam Dutkiewicz in einem aktuellen Gespräch mit „Wired In The Empire“. Der kompromisslose Sound der Thrash-Giganten inspirierte den Musiker schon früh, selbst aktiv zu werden. „James Hetfield hat mich als den Gitarristen, der ich heute bin, ziemlich geprägt. Ich bin mit Metallica aufgewachsen“, verrät Dutkiewicz. „Ihre Riffs haben mich gelehrt, wie man Gitarre spielt.“

Empfehlung der Redaktion Hammergeile Zeiten: So entstand Metallicas KILL ’EM ALL Thrash Metal In Gedenken an Cliff Burton der heute 60 Jahre alt geworden wäre, blicken wir auf die Entstehung des Debütalbums der Metal-Riesen zurück. Auf die Frage, wie der Killswitch Engage-Shredder auf Metallica aufmerksam wurde, antwortet er: „Durch einen Schulfreund. Ich bin einfach ein Spätzünder, Mann. Als …AND JUSTICE FOR ALL herauskam, dachte ich: ‚Was zum Teufel ist das? Das ist so krass.‘ Und dann habe ich mich irgendwie rückwärts vorgearbeitet. Abgesehen vom ‚Black Album‘ ist der gesamte Metallica-Katalog einfach ein Klassiker.“

…AND JUSTICE FOR ALL bei Amazon bestellen