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Guns N’ Roses müssen bei Tour auf Mitglied verzichten

Frank Ferrer, Slash, Duff McKagan und Melissa Reese (v.l.) am 5. Juni 2023 mit Guns N' Roses im Hayarkon Park in Tel Aviv
Frank Ferrer, Slash, Duff McKagan und Melissa Reese (v.l.) am 5. Juni 2023 mit Guns N' Roses im Hayarkon Park in Tel Aviv
Foto: Redferns, SHLOMI PINTO. All rights reserved.
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Guns N’ Roses kommen diesen Sommer in verringerter Personenstärke auf Tournee — ein Band-Mitglied muss pausieren.
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Guns N’ Roses gehen dieses Jahr bekanntlich wieder auf Welttournee. Wie Axl Rose und Co. kürzlich mitgeteilt haben, müssen die Sleaze-Rocker dabei jedoch ohne ein Band-Mitglied auskommen. Und zwar wird Keyboarderin Melissa Reese die anstehenden Shows aussetzen. Ausführlich erklären die US-Amerikaner dies nicht, sondern verweisen auf „unvorhergesehene persönliche Gründe“.

Sound-Upgrade

„Melissa Reese wird sich der Gruppe auf Tour wegen unvorhergesehener persönlicher Gründe nicht anschließen“, heißt es im offiziellen Statement hierzu. „Wir hoffen, dass unsere Fans es verstehen.“ Guns N’ Roses waren erst 2025 auf großer Tournee und haben dabei unter anderem in Wacken gespielt, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger werden um die Stadion-Rocker. Dieses Mal reisen Frontmann Axl, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, Keyboarder Dizzy Reed sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus eben ohne Melissa Reese an. Die Gastspielreise führt die „Gunners“ auch nach Deutschland.

So können sich die Fans an der Spree darauf freuen, dass die Band zum Glück nicht im Olympiastadion aufspielt, das eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026 in der Uber Arena rocken — jetzt muss Axl Rose nur noch gut bei Stimme sein. Weitere Konzerte in Europa steigen in Polen, Irland, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ansonsten reist das Septett im Rahmen der „World Tour 2026“ noch nach Mexiko, Brasilen, Kanada und in die Vereinigten Staaten von Amerika.

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Guns N’ Roses — World Tour 2026

  • 01.04. BR-Porto Alegre, Estádio Beira Rio
  • 04.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock*
  • 07.04. BR-São José do Rio Preto, Alberto Bertelli Lucatto
  • 10.04. Rio de Janeiro, Engenhao
  • 12.04. BR-Vitoria, Estádio Estadual Kleber José de Andrade
  • 15.04. BR-Salvador, Arena Fonte Nova
  • 18.04. BR-Fortaleza, Arena Castelão
  • 21.04. BR-Sao Luiz, Estádio Governador João Castelo “Castelão”
  • 25.04. BR-Belém do Para, Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
  • 05.05. US-Hollywood, FL , Hard Rock Hollywood
  • 07.05. US-Daytona Beach, FL , Welcome To Rockville *
  • 04.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
  • 06.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
  • 10.06. IR-Dublin, Ireland , 3Arena
  • 12.-14.06. UK-Donington, Download *
  • 18.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
  • 20.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
  • 23.06. Berlin, Uber Arena
  • 25.06. Berlin, Uber Arena
  • 28.06. BE-Antwerp, AFAS Dome
  • 01.07. FR-Paris, Accor Arena
  • 03.07. FR-Paris, Accor Arena
  • 23.07. US-Raleigh, NC , Cater-Finley Stadium
  • 26.07. US-Saratoga Springs, NY , Saratoga Performing Arts Center
  • 29.07. US-Tinley Park, IL , Credit Union 1 Amphitheatre
  • 01.08. US-Hershey, PA , Hersheypark Stadium
  • 05.08. CA-Toronto, ON , Rogers Stadium
  • 08.08. US-Shakopee, MN , Mystic Lake Amphitheater
  • 12.08. US-East Rutherford, NJ , MetLife Stadium
  • 16.08. US-St. Louis, MO , Busch Stadium
  • 19.08. US-Kansas City, MO , Morton Amphitheater
  • 22.08. US-Las Vegas, NV , Allegiant Stadium
  • 26.08. CA-Edmonton, AB , Commonwealth Stadium
  • 29.08. CA-Vancouver, BC , BC Place
  • 02.09. US-San Diego, CA , Snapdragon Stadium
  • 05.09. US-Pasadena, CA , Rose Bowl
  • 09.09. US-Arlington, TX , Globe Life Field
  • 12.09. US-Ridgedale, MO , Thunder Ridge Nature Arena
  • 16.09. US-San Antonio, TX , Alamodome
  • 19.09. US-Atlanta, GA , Truist Park

* Festival-Auftritte


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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