Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Guns N‘ Roses: McKagan findet, Singles waren richtige Wahl

Duff McKagan beim MusiCares Concert For Recovery in Seattle am 10. Mai 2018
Duff McKagan beim MusiCares Concert For Recovery in Seattle am 10. Mai 2018
Foto: WireImage, Mat Hayward. All rights reserved.
von
Guns N' Roses-Bassist Duff McKagan ist der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, wenige Singles zu veröffentlichen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die Hard Rock-Legenden Guns N’ Roses bespielen nun schon seit einigen Jahren wieder die Bühnen dieser Welt. Von neuer Musik ist jedoch nichts hören. Zum Leidwesen der Fans erblickten in dieser Zeit lediglich ein paar Singles das Licht der Welt – die außerdem nicht neu waren, sondern übriggebliebene Songs von früheren Sessions. Bassist Duff McKagan gefällt das Konzept trotzdem, wie er im Interview mit dem Radiosender Lazer erzählt.

„Coole Sache“

Er erklärt: „Wir haben immer zwei Paar Songs vor Tour-Etappen veröffentlicht. Und wir wussten, dass wir sehr lange auf Tournee sein würden, deswegen finde ich es eine coole Sache, ein paar Songs vor einer Etappe zu veröffentlichen. So eine Tour-Etappe geht bei uns ein bis anderthalb Jahre. Es war das Richtige. Das hat alles ein bisschen aufgefrischt.“

Bezüglich der letzten beiden Singles ‘Atlas’ und ‘Nothin’’ meint er: „Wir wussten, dass diese beiden die letzten sein würden. Das sind ganz andere Songs – aber trotzdem sehr Guns N’ Roses. Ich finde, dass ‘Nothin’’ ein cooler Abstecher fast bis in den R&B ist. Slashs Gitarrensolo und Axls Gesang darin sind fantastisch. ‘Atlas’ haben wir in der Probe live gespielt, und das wird ein größerer Sound. Ich denke, das kommt live sehr gut an.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Seit CHINESE DEMOCRACY (2008) kam kein vollständiges neues Album der Rocker mehr. Jedoch deutete Gitarrist Slash schon an, dass es um wirklich brandneues Material gar nicht schlecht stünde. Im Interview mit Audacy erklärte er unlängst, die Band habe schon „haufenweise Zeug geschrieben.“ Die Formation müsse sich nur einmal dahinterklemmen, die unfertigen Songs sichten und richtig aufnehmen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Axl Rose Duff McKagan Guns N’ Roses Neue Musik neue singles neues Album Slash
Michael „Padge“ Paget spricht über das neue Bullet For My Valentine-Album
Bullet For My Valentine, 13.02.2025 Hamburg, Sporthalle
In einem Interview sprach Bullet For My Valentine-Gitarrist Michael „Padge“ Paget über den Entstehungsprozess des kommenden Studioalbums.
In einem aktuellen Interview mit dem brasilianischen Radiosender Kiss FM sprach Bullet For My Valentine-Gitarrist Michael „Padge“ Paget über den Entstehungsprozess des kommenden achten Studioalbums der Band. Eine umfassende Mischung „Wir schreiben und arbeiten an Demos seit mindestens einem Jahr. Wir haben also schon sehr viel Musik“, sagte er. „Das nächste Album ist sehr wichtig für uns. Und wann immer wir können, nutzen wir die Gelegenheit, um daran zu arbeiten und zu schreiben - also immer, wenn wir off road sind. Matt [Sänger, Gitarrist] arbeitet sehr hart.“ Bezüglich der musikalischen Richtung, die von dem neuen Album zu erwarten ist, sagte…
Weiterlesen
Zur Startseite