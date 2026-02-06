Die Hard Rock-Legenden Guns N’ Roses bespielen nun schon seit einigen Jahren wieder die Bühnen dieser Welt. Von neuer Musik ist jedoch nichts hören. Zum Leidwesen der Fans erblickten in dieser Zeit lediglich ein paar Singles das Licht der Welt – die außerdem nicht neu waren, sondern übriggebliebene Songs von früheren Sessions. Bassist Duff McKagan gefällt das Konzept trotzdem, wie er im Interview mit dem Radiosender Lazer erzählt.

„Coole Sache“

Er erklärt: „Wir haben immer zwei Paar Songs vor Tour-Etappen veröffentlicht. Und wir wussten, dass wir sehr lange auf Tournee sein würden, deswegen finde ich es eine coole Sache, ein paar Songs vor einer Etappe zu veröffentlichen. So eine Tour-Etappe geht bei uns ein bis anderthalb Jahre. Es war das Richtige. Das hat alles ein bisschen aufgefrischt.“

Bezüglich der letzten beiden Singles ‘Atlas’ und ‘Nothin’’ meint er: „Wir wussten, dass diese beiden die letzten sein würden. Das sind ganz andere Songs – aber trotzdem sehr Guns N’ Roses. Ich finde, dass ‘Nothin’’ ein cooler Abstecher fast bis in den R&B ist. Slashs Gitarrensolo und Axls Gesang darin sind fantastisch. ‘Atlas’ haben wir in der Probe live gespielt, und das wird ein größerer Sound. Ich denke, das kommt live sehr gut an.“

Seit CHINESE DEMOCRACY (2008) kam kein vollständiges neues Album der Rocker mehr. Jedoch deutete Gitarrist Slash schon an, dass es um wirklich brandneues Material gar nicht schlecht stünde. Im Interview mit Audacy erklärte er unlängst, die Band habe schon „haufenweise Zeug geschrieben.“ Die Formation müsse sich nur einmal dahinterklemmen, die unfertigen Songs sichten und richtig aufnehmen.

