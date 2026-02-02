Von März bis September sind Guns N’ Roses auf großer Welttournee, bei der sicher auch die beiden neuesten Kompostionen ‘Atlas’ und ‘Nothin’ präsentiert werden. Nun ist Zeit bekanntlich ein rares Gut. Dennoch wurde Gitarrist Slash im Interview mit Audacy gefragt, ob und wann Fans mit einem kompletten Album rechnen können.

Eine Frage der Zeit

Dem Gitarristen zufolge habe die Band bereits „haufenweise Zeug geschrieben“. Das Material müsse nur noch ausgewertet und aufgenommen werden. Dies sei jedoch noch in Planung. „Es wird wahrscheinlich bald so weit sein, denn wir haben bereits so viel anderes Zeug veröffentlicht und waren fast das ganze Jahrzehnt auf Tour. Wir wollten das schon lange machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir uns endlich mal richtig reinhängen.“ Der letzte Langspieler CHINESE DEMOCRACY liegt immerhin schon 18 Jahre zurück.

Slash sprach auch über die beiden kürzlich veröffentlichten neuen Songs der Band. Die im Dezember erschienenen Tracks waren die erste neue Musik von Guns N’ Roses seit den Singles ‘The General’ und ‘Perhaps’ aus dem Jahr 2023. Auf die Frage, ob es stimme, dass er und Bassist Duff McKagan maßgeblich an der Überarbeitung dieser Songs beteiligt waren, die ursprünglich vor ihrem Wiedereintritt in die Band geschrieben wurden, antwortet der 60-Jährige: „Axl hatte eine Menge unveröffentlichtes Material, das wir uns anhörten. Wir meinten: ,Wir könnten Bass und Gitarre für diesen und jenen Song neu aufnehmen‘, und ,der hier wäre cool‘. Und das haben wir nach und nach gemacht.“

Im Großen und Ganzen hat ihm die Arbeit an den Liedern Spaß gemacht. Zudem sei es eine Herausforderung gewesen, wie Slash weiterhin meint. Obwohl die Songs bereits fertig waren, musste er „trotzdem Material schreiben, um die Änderungen und alles andere durchzugehen. Es ist also ein unterhaltsames Projekt für mich. Und ich denke auch für Duff – einfach neue Ideen für etwas zu entwickeln, das bereits aufgenommen wurde.“ In einem vorherigen Interview erklärte Slash, dass das kommende Album indes „komplett aus neuen, eigenen Stücken bestehen“ soll.

