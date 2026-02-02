Erik Grönwall will noch 2026 ein Soloalbum veröffentlichen

Für Erik Grönwall war sein Engagement bei Skid Row nur ein kurzes Gastspiel. Nachdem er 20022 zur Band gestoßen war, mit der er im selben Jahr THE GANG’S ALL HERE veröffentlichte, musste er sich bereits 2024 wieder aus gesundheitlichen Gründen trennen. Nun will der Sänger solo durchstarten und kündigt ein Studioalbum an, das bereits dieses Jahr erscheinen soll.

Stehaufmännchen

„Ich habe meine Karriere in Bands aufgebaut, habe es geliebt, in Bands zu sein, aber mich auch gefragt: Wer bin ich als Songwriter, wenn ich meine eigene Musik veröffentliche?“, sagte Grönwall im Interview mit Roppongi Rocks. „Ich habe zwar nach meiner Teilnahme an der Castingshow ‘Swedish Idol’ ein Soloalbum gemacht, aber das war eher ein Album von Sony Music.

Und um ehrlich zu sein gegenüber den Leuten, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, wusste ich selbst auch nicht recht, was ich eigentlich wollte. Es lief also eigentlich so: ,Okay, da ist jemand, der singen kann. Was machen wir? Vielleicht das hier.‘“ Und dann haben wir es einfach veröffentlicht. […] Wir haben es nur rausgebracht, damit die Leute es zu Weihnachten kaufen konnten.“

Dieses Mal, so Grönwall, seien die Umstände andere. Nicht nur komme das Vorhaben dieses Mal von Herzen, wie der Musiker beteuert, auch arbeitet er für die Produktion mit einem seiner alten Weggefährten, dem H.E.A.T-Keyboarder Jona Tee, zusammen. „Ich habe in mich hineingehört und […] dann wurde mir klar, dass das, was mich als Künstler ausmacht, alles ist, was ich bisher gemacht habe – H.E.A.T, Skid Row, Michael Schenker. So schwer ist das nicht“, erklärte Erik Grönwall. „Es ist Rock’n’Roll. Wenn man bis vier zählen kann, kann man Rock’n’Roll machen. 1, 2, 3, 4 – fertig. Mehr braucht man nicht.“

