Die Live-Konzertreihe „Metallica Mondays“ ist zurück! Die Thrash-Metal-Giganten hatten die Reihe bereits während der Pandemie ins Leben gerufen, doch dieses Mal sammeln Metallica damit Spenden für ihre gemeinnützige Organisation All Within My Hands. Den Auftakt der Reihe macht ein Webcast eines Benefizkonzerts vom 3. November 2018, aus dem im Anschluss das Live-Album HELPING HANDS…LIVE & ACOUSTIC AT THE MASONIC entstand.

Für den gesamten Monat soll jeden Montag (hierzulande in der Nacht auf Dienstag) ein Konzertvideo online gestellt werden. Die Band merkt an, dass die Shows kostenlos zu streamen seien. „Wenn ihr jedoch die Möglichkeit habt, könnt ihr im Rahmen des Streams an einer Spendenaktion teilnehmen und euren Beitrag zum ,Month of Giving‘ leisten“, merken James Hetfield und Co. an. Die ersten 50.000 US-Dollar an Spenden sollen dank des Sponsors Carhartt außerdem verdoppelt werden.

Philanthropie

Das eingangs erwähnte Konzert ist bereits auf YouTube zu sehen. Daneben ist genauer beschrieben, was mit den Spenden passieren soll. „Die Metallica Scholars Initiative von All Within My Hands ist ein landesweites Programm, das die berufliche Weiterbildung vor Ort fördert. Durch die Ausbildung können Schülerinnen und Schüler sichere Karrieren aufbauen und ihre Lebensqualität verbessern, während sie gleichzeitig wichtige Dienstleistungen erbringen, die das Wohlbefinden ihrer Gemeinden stärken. Die erste Woche der Metallica Mondays kommt direkt der Metallica Scholars Initiative zugute.“

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Laut Website ist All Within My Hands „eine gemeinnützige, philanthropische Organisation, die 2017 von den Mitgliedern und dem Management von Metallica gegründet wurde und sich der Schaffung nachhaltiger Gemeinschaften durch die Unterstützung von Arbeitskräftebildung, dem Kampf gegen den Hunger und anderen wichtigen lokalen Dienstleistungen widmet.“ Jede Woche sollen die Spenden in einen anderen Bereich der Organisation fließen.

Am 12. Mai geht es mit einem Konzert im The Troubadour in West Hollywood vom 24. Mai 1988 weiter. In der darauffolgenden Woche geht „Live at Riverbend Music Center“ vom 23. Juni 1992 in Cincinnati, Ohio online. Die Reihe endet schließlich am 26. Mai mit einem Konzertmitschnitt vom 29. Juli 2017 in Pasadena, Kalifornien.

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