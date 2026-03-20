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Metallica-Fans sammeln 40.000 Blutspenden

Metallica live im Münchener Olympiastadion am 24. Mai 2024
Metallica live im Münchener Olympiastadion am 24. Mai 2024
Foto: Getty Images, Mark Wieland. All rights reserved.
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Metallica liefern erneut den Beweis, dass Metal-Musik vereint und die Gemeinschaft dazu bestimmt ist, Gutes zu tun.
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Im April 2025 begann die Kollaboration zwischen Metallica, ihrer All Within My Hands-Stiftung und dem amerikanischen Roten Kreuz. Fast ein Jahr nach Beginn der Zusammenarbeit gibt es eine erfreuliche Bilanz, wie das Rote Kreuz mitteilt.

Großzügige Teilnahme

In einem Statement schreibt die All Within My Hands-Stiftung: „Wir sind von der großzügigen Teilnahme der Metallica-Familie an unserer Zusammenarbeit mit dem American Red Cross überwältigt! Seit der Einführung im April wurden durch die Red Cross x Metallica-Blutspendeaktionen in den USA mehr als 25.000 Blutspenden gesammelt. 

Wir hatten auch das Privileg, diese Kampagne während der australischen M72-Tour international aufzuziehen. Inklusive der Spendenaktionen des australischen Roten Kreuzes, Lifeblood, steigt die Zahl der gesammelten Blutspenden auf fast 40.000! Danke für eure Spende!“, heißt es in dem Post.

Hilfsbereitschaft von Gen-Z

Das amerikanische Rote Kreuz schreibt zudem auf seiner Website, dass durch die Aktionen auch viele neue Spender registriert wurden. „Die Mitglieder der Metallica-Familie haben von Anfang an zu Tausenden die Ärmel hochgekrempelt, um die Leben von Patienten in kritischem Zustand zu retten.

Die Partnerschaft hat auch dabei geholfen, eine ganz neue Generation von Spendern willkommen zu heißen: 16 Prozent der Teilnehmenden waren erstmalige Blutspender, und beinahe die Hälfte dieser neuen Spender waren 16 bis 24 Jahre alt. Ihre Unterstützung kommt in einer Zeit, in der die Zahl der Blutspender der Generation Z im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gestiegen ist. Das unterstreicht die Bereitschaft dieser Generation, sich durch einfache Hilfsaktionen zu engagieren“, heißt es in dem Statement.

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Erst im Februar wurde bekanntgegeben, dass Metallica und All Within My Hands als „Visionary Partner of the Year“ für ihr Engagement und ihre Blutspendeaktionen geehrt werden sollen. Die Zeremonie auf der Red Cross-Gala findet am 21. März in San Francisco statt.


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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