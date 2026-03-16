Nachdem James Hetfield bereits von 1997 bis 2022 verheiratet war, hat der Metallica-Frontmann dies nun erneut vor. Während eines Tauchgangs mit Walhaien hat der 62-Jährige daher um die Hand seiner Lebensgefährtin Adriana Gillett angehalten.

„In einem Meer voller Fische…“

Auf den Social Media-Kanälen von Metallica teilt die Band ein Unterwasserfoto des Paares. Hetfield hält darauf ein Schild mit der Aufschrift: „Adriana Gillett, willst du mich heiraten?“ In der Bildunterschrift steht die Auflösung: „Sie hat ,Ja’ gesagt!“ Prompt hagelt es Glückwünsche von unter anderem Jay Weinberg sowie Wrestler und Fozzy-Frontmann Chris Jericho.

Auch Gillett teilt auf ihrem Instagram-Profil dasselbe Foto und schreibt dazu: „Die beste Geburtstagsüberraschung! Schwimmen mit Walhaien am Freitag, dem 13., mit dem einzigartigsten, schönsten und romantischsten Heiratsantrag, den sich ein Fisch nur wünschen kann. In einem Meer voller Fische haben wir uns gefunden. Danke Gott, dass du uns zusammengeführt hast.“

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Höhen und Tiefen

Die Beziehung zwischen James Hetfield und Adriana Gillett wurde 2023 bekannt – etwa ein Jahr nach der Scheidung von Hetfields erster Ehefrau Francesca Tomasi. „Nach 30 Jahren mit Höhen und Tiefen, aber immer voller Liebe, bin ich zutiefst traurig, dass meine Ehe so weit gekommen ist“, gab Tomasi damals selbst an. Aus dieser Ehe sind zudem drei gemeinsame Kinder hervorgegangen: Marcella Francesca (24 Jahre), Castor Virgil (25 Jahre) und Cali Tee (27 Jahre).

Auch Gillett war bereits verheiratet. 2011 nahm sich ihr erster Ehemann und Vater der drei gemeinsamen Kinder jedoch das Leben. Im Mai 2025 schrieb sie anlässlich seines 14. Todestags: „Alles, was wir für wahr gehalten hatten, zerbrach in einem Augenblick. Der Schmerz und die Qualen waren und sind real!“ Jedoch sei sie „unendlich stolz darauf, wie wundervoll, liebenswürdig, klug, inspirierend und mutig meine drei Kinder sind!“

Abschließend rief sie dazu auf, „jedem zu helfen, der traurig ist, eure Lieben mehr zu umarmen und nicht bis morgen zu warten. Seid freundlich zu allen, denn ihr kennt nie die ganze Geschichte. Setzt euch für diejenigen ein, die es selbst vielleicht nicht können. Gemeinsam sind wir stark!“ Dies ist den frisch Verlobten ebenfalls zu wünschen.

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