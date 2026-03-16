Auch nach der Affäre um Till Lindemann, dem die Staatsanwaltschaft bekanntlich nichts nachweisen konnte, halten die meisten Fans weiterhin treu zu Rammstein. Dies belegt auch eine Ausstellung, die die Band in rund einem Monat in Berlin eröffnet. Dabei zeigt das Sextett alle möglichen Kunstgegenstände, die Anhänger der Gruppe eingesandt beziehungsweise den Musikern haben zukommen lassen.

Echte Hingucker

„Rammstein erhalten jeden Tag Kunstwerke von Fans auf der ganzen Welt“, informieren Till Lindemann und Co. „Das fängt bei ausgeklügelten Illustrationen an und geht bis zu kreativen Konstruktionen. Diese Stücke sind alle katalogisiert und sicher im Fan-Archiv aufbewahrt. Oft sehen nur die Band und ihr Team die Sachen. Bis jetzt! Denn Rammstein öffnen das Fan-Archiv, um einige ihrer liebsten Stücke aus all den Jahren auszustellen.“

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Zu sehen sind die wirklich coolen Objekte im Rahmen einer „exklusiven Ausstellung“ im RammsteinStore in Berlin, welcher im Ortsteil Wilhemsruh im Bezirk Pankow zu finden ist. Die Band leitet die Schau am 10. April 2026 mit einer Vernissage ein — von da an können sich Fans die Kunstwerke einen Monat lang während den Öffnungszeiten des Shops zu Gemüte führen.

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Mit dabei sind dann unter anderem „von Hand gehäkelte Puppen der Band-Mitglieder in ihren Bühnen-Outfits“ (Katalognummer FA10345). Ebenfalls zu bewundern wird das „Rammstein Ärgere Dich Nicht“. Hierfür hat jemand „das klassische ‚Mensch ärgere dich nicht’-Spiel, welches von Familien in Deutschland sehr geliebt (und gehasst) wird, auf einer Schiefertafel für sechs Mitspieler neu erschaffen — mit handgefertigten Holzstücken“.

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Darüber hinaus ist Ausstellungsstück FA00366 wahrlich ein Fest fürs Auge: Hierbei handelt es sich um gar wunderhübsche Matroschkapuppen. „Diese Puppen von der Band in russischem Volksgewand — wofür jedes Band-Mitglied in seinem eigenen unverwechselbarem Stil dargestellt wird — wurden minutiös von Hand bemalt und lackiert. Sie haben schon etwas Zeit im Archiv verbracht.“

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Alsdann zeigen Rammstein mit FA45664 noch eine Lego-Miniatur ihrer spektakulären, ikonischen Live-Bühne — „komplett mit Flammen und Licht-Show“. „Jedes Band-Mitglied stellt sein eigenes Bühnen-Outfit zur Schau, was mit einem höchst ausgetüfteltem Schlagzeug mit maßgefertigten Teil für Christoph Schneider ergänzt wird.“ Und was darf bei Rammstein auf keinen Fall fehlen? Ein bisschen Sex. „Na klar. FA10334: Die Penisflöte. Auf diese bis dato ungespielte, handgefertigte Keramikflöte, welche eine Länge von 20 Zentimetern misst, ist man stolz im Fan-Archiv.“

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