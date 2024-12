Neben einigen Festival-Auftritten hat die Rammstein-Stimme auch eine große Hallentournee angekündigt. Erste Termine stehen bereits fest.

Sachkundige Fans wissen: Till Lindemann war diesen Herbst in Übersee auf Tour. Als Solokünstler trat der Rammstein-Frontmann in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie beim Knotfest in Brasilien auf. Was jedoch nächstes Jahr beziehungsweise nächsten Herbst angeht, können sich geneigte Konzertbesucher auf eine ausgedehnte Live-Reise durch Europa freuen. So lässt der Musiker vermelden: "Till Lindemann, außergewöhnlicher Künstler und Sänger der Industrial Metal-Gruppe Rammstein, wird dem Publikum 2025 einen Einblick in die Tiefen seiner Welt gewähren. Von Ende Oktober bis Ende des Jahres können sich Fans auf mehr als 25 rohe und komplett neu entworfene Arena-Shows im Rahmen seiner Solo-'Meine Welt'-Tour…