Rammstein: ‘Tatort’-Schauspielerin steigt wegen Flake aus

Rammstein sind derzeit wieder auf großer Live-Tournee. Daneben hat ein Musiker der NDH-Gruppe einen kleinen Auftritt im Fernsehen: So wird Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz in einer Folge des Krimiserie ‘Tatort’ mitwirken. Das stößt jedoch nicht bei allen Beteiligten auf Gegenliebe: Eine Darstellerin spielt nun nicht mit — wegen Flakes Beteiligung.

Konsequenzen gezogen

Vergangenen Donnerstag hat Christiane Rösinger (ihres Zeichens auch Indie-Musikerin bei Britta und ehemals bei den Lassie Singers) ihren Ausstieg aus der Episode mit Ulrich Tukur verkündet. In den Sozialen Medien schrieb sie bezüglich der Mitwirkung des Rammstein-„Tastenfickers“: „Das wusste ich nicht und hab jetzt abgesagt. Schade, hatte mich auf den Dreh gefreut.“ Rösinger stieg nur wenige Tage aus, bevor die Dreharbeiten beginnen sollten. Bei der ‘Tatort’-Folge führt ein gewisser Dietrich Brüggemann Regie, der 2019 bereits die Episode ‘Murot und das Murmeltier’ inszenierte. Darüber hinaus erlangte Brüggemann zweifelhafte Bekanntheit, als er sich während der Coronapandemie bei der Aktion #allesdichtmachen engagierte.

Der Spiegel hakte nun bei Christiane Rösinger nach, die gegenüber dem Magazin folgendes Statement abgab: „Meine Ablehnung heißt nicht, dass ich den Musiker und Menschen Flake canceln will, sondern dass ich auf keine Weise mit dem System Rammstein in Verbindung gebracht werden will. Das würde allem widersprechen, was ich die vergangenen Jahrzehnte mit meiner Musik und meinen Texten vermitteln wollte.“ Der Hessische Rundfunk, der den neuen ‘Tatort’ mit dem Arbeitstitel ‘Der Elefant im Raum’ produziert, weist die Kritik an der Besetzung des Rammstein-Mitglieds zurück: „Die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen ihn wurden nicht vor Gericht gebracht. Für uns gilt die Unschuldsvermutung.“

