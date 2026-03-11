Metallica haben kürzlich zunächst acht Auftritte in der spektakulären Live-Halle Sphere in Las Vegas (die innen komplett mit LED-Screens ausgekleidet und mit einem monströsen Sound-System ausgestattet ist) angekündigt. Zu diesen paar Konzerten kamen aufgrund der hohen Nachfrage jedoch schnell weitere Shows, sodass James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo nun von Oktober 2026 bis März 2027 ihre „Life Burns Faster“-Residenz in der Stadt des Glücksspiels abhalten.

Reicht erstmal

Bei den insgesamt 24 bestätigten Terminen soll es erst einmal bleiben, wie Metallica nun in den Sozialen Medien bekanntgegeben haben. Dass irgendwann in der Zukunft weitere Shows in der Sphere stattfinden, schließen die „Four Horsemen“ jedoch keineswegs aus. „Danke euch, Sphere-Fans!“, heißt es von Seiten der Band. „Wow! Was für eine Woche. Wir wissen es sehr zu schätzen und sind euch allen dankbar für das unglaubliche Feedback zu unserer ‚Life Burns Faster‘-Residenz in der Sphere in Las Vegas.

Uns hat es komplett umgehauen und wir können es nicht glauben, dass wir 24 fantastische Nächte auf der dortigen Bühne haben werden — dank euch und einer rekordbrechenden Woche. Zu diesem Zeitpunkt werden wir keine zusätzlichen Show hinzufügen, doch wir hoffen, dass wir in der Zukunft mehr anbieten können. In der Zwischenzeit haben wir klar und deutlich von euch vernommen, dass der Prozess des Ticket-Kaufs oft frustrierend war und nicht immer glattlief.

Wir arbeiten mit unseren Partner daran, diese Erfahrung zu verbessern und für das nächste Mal ein paar Abhilfen zu schaffen. Weiter freuen wir uns auf ein sehr aufregendes Jahr 2026, das damit beginnt, dass wir viele von euch diesen Frühling und Sommer in Europa sehen, wenn die ‚M72 Tour‘ im Mai wieder startet. Bevor wir es begreifen, werden wir zusammen mit Fans aus der ganzen Welt neue Grenzen in Las Vegas austesten — und das können wir kaum erwarten!“

Manch ein Metallica-Fan hat sich über die hohen Ticket-Preise zwischen rund 700 und 3.000 US-Dollar echauffiert. Hierbei gibt es allerdings eine Staffelung: Für einen Abend ruft die Gruppe offenbar zwischen 700 und 800 US-Dollar auf, wobei VIP-Pakete und Karten für mehrere Shows zwischen 1.000 und 2.900 US-Dollar rangieren. Beim Vorverkauf befanden sich laut Screenshots, die in den Sozialen Medien kursierten, teilweise über 300.000 Interessenten in der Warteschlange.

—

